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Права потребителя

После проверок пищеблоков самарские больницы оштрафовали на 283 тысячи рублей

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 году специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели 26 проверок пищеблоков ЛПУ. Как сообщает ведомство, все проверки проведены с применением лабораторных методов исследований. В ходе мероприятий нарушения действующих санитарных норм и правил и обязательных требований Технических регламентов Таможенного союза выявлены на 21 объекте - речь идет о нарушении требований к содержанию помещений, маркировке посуды и оборудования, ведению бракеражных журналов, порядку хранения суточных проб.

Для лабораторных исследований было отобрано 77 проб пищевых продуктов и сырья на микробиологические показатели, из них шесть проб не отвечали гигиеническим нормам. Из 39 отобранных проб, шесть проб также не отвечали нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям. Калорийность отобранных 24 проб готовых блюд соответствовала установленным нормам.

За выявленные нарушения требований законодательства Управлением выданы предписания об устранении нарушений, в отношении должностных и юридических лиц вынесено 30 постановлений о штрафе по ст. 6.6 и 14.43 ч.1 КоАП РФ на общую сумму 283 тысячи рублей.

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