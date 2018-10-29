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Автомобили

Ежедневно автомобилем пользуются 82% владельцев машин

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ко Дню автомобилиста, который отмечался 28 октября, эксперты "Авито Авто" провели опрос и составили обобщенный портрет водителя в Самарской области. Им оказался опытный водитель со стажем более 10 лет.

По дороге на работу он ежедневно попадает в пробки на своем подержанном седане производства "АвтоВАЗ" возрастом 7-10 лет. Водитель меняет машину раз в 4-5 лет.

78% респондентов приобрели свой нынешний автомобиль на вторичном рынке. Четверть автомобилей, на которых ездят в Самарской области, старше 10 лет. 29% опрошенных владеют машинами в возрасте 7-10 лет, еще четверть — 4-6 лет, 15% — авто от одного до трех лет, а 6% ездят на новых машинах (до 1 года).

Самым популярным типом кузова стал седан — на автомобиле такого типа ездят 46% респондентов. Хетчбэк и внедорожник расположились следом, набрав 24% и 18% соответственно. Универсалам досталось 8%. В меньшинстве остались купе и спортивные — по 1%.

Среди автомобилей, на которых ездят респонденты, Lada держит первенство как самый массовый автомобиль — его доля составляет 30%. Второе место поделили Volkswagen и Nissan (по 7%), на третьем расположился Hyundai (6%). Lada также была и первым автомобилем 70% опрошенных.

Ежедневно автомобилем пользуется 82% водителей, а 14% респондентов она служит всего два-три раза в неделю. 56% респондентов — опытные водители, чей стаж превышает 10 лет.

61% опрошенных получили права в возрасте 18-20 лет, а 22% сделали это, когда им было 21-25 лет.

27% респондентов меняют автомобиль раз в 4-5 лет. А 11% водителей "купили машину один раз и до сих пор на ней ездят".

В пробках ежедневно теряют время 37% водителей. 26% попадают в них два-три раза в неделю, 15% — несколько раз в месяц. А еще 23% заявили, что в пробках почти не стоят.

Теги: Avito.ru Самара автомобилисты автомобили исследования Lada
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