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В Самарской области на 12% уменьшилась выдача автокредитов

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В третьем квартале текущего года в России темпы рост выдачи автокредитов остались на уровне 2017 года. Такие выводы сделаны на основании анализа данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "АВТОСТАТ".

Всего в РФ по итогам третьего квартала 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 205,6 тыс. единиц. В целом с помощью заемных средств в стране приобретается более 50% автомобилей.

А вот в Самарской области зафиксировано значительное сокращение количества выданных автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года падение составило 11,9%, несмотря на то, что в кредит было приобретено 6340 автомобилей - по данному показателю регион находится на втором месте в стране.

Наибольшее уменьшение кредитов на покупку авто наблюдается в Нижегородской области (-13,4%). В то же время в ряде регионов был отмечен рост выдачи автокредитов, например, в Свердловской области (+15,1%), Ханты-Мансийском АО (+13,2%) и Челябинской области (+7,3%).

"В последнее время выдача автокредитов в стране стабилизировалась, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Рост практически прекратился, однако количество выданных автокредитов находится на стабильно высоком уровне. Интересно, что в разных регионах РФ тенденции в автокредитовании прямо противоположные. Примерно в половине из них мы видим рост выдачи автокредитования, а в другой - его сокращение. При этом доля "кредитных" машин в структуре продаж по-прежнему находится на высоком уровне".

Теги: Викулин Александр НБКИ автокредиты Самарская область автопром Автостат
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