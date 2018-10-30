Как узнать и исправить свою кредитную историю

Кредитная история отражает, насколько дисциплинированно заемщики выплачивают свои кредиты или займы. Как можно ее узнать и исправить, рассказали специалисты отделения Самара Волго-Вятского ГУ банка России.

Информация о заемщике в бюро кредитных историй (БКИ) поступает, если человек допустил просрочку по кредитному договору, долго не платит за жилье, коммунальные услуги, услуги связи либо по алиментным обязательствам. Но сведения передаются только в том случае, если есть вступившее в силу решение суда.

Кредитные истории хранятся в одном из БКИ, которых в настоящее время в России 13. Чтобы узнать, в каком именно бюро хранится ваша кредитная история, обратитесь в Центральный каталог кредитных историй через любую кредитную организацию, нотариуса или заполнив форму на сайте Банка России www.cbr.ru.

Для того чтобы узнать, какая информация содержится о вас в БКИ, вы можете сделать соответствующий запрос. Один раз в год это можно сделать бесплатно, в том числе если у заемщика несколько кредитов и информация по ним хранится в разных БКИ. Впрочем, получить информацию можно не только в БКИ, но и в банках и МФО, являющихся партнерами БКИ и оказывающих подобные услуги. Здесь кредитная история предоставляется за отдельную плату, но процедура занимает меньше времени. Кроме того, некоторые банки предоставляют своим клиентам возможность получить свою кредитную историю через интернет-банк.

Помните: кредитную историю можно улучшить, если своевременно и в полном объеме расплачиваться по будущим кредитам. Информация об этом будет направляться в БКИ и поможет человеку реабилитироваться в глазах потенциальных кредиторов.