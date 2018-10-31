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Телевидение, связь, Интернет Технологии

"Лаборатория Касперского" приглашает "белых хакеров" найти уязвимости в IoT-устройствах

МОСКВА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Лаборатория Касперского" ведет прием заявок на участие в четвертом международном турнире по индустриальной кибербезопасности Capture the Flag (CTF). Экспертам со всего мира предлагается проверить защищенность умных устройств и промышленных систем.

Ежегодный турнир CTF — это состязание, которое затрагивает различные аспекты информационной безопасности и даёт возможность проверить виртуальную среду предприятия на потенциальные уязвимости. Он объединяет самых талантливых "белых хакеров" со всего мира, чтобы предоставить им возможность решить практические задачи, используя накопленный опыт. Предполагается, что в ходе проведения турнира будут обнаружены ранее неизвестные уязвимости и векторы атак.

В этом году отборочные онлайн-туры пройдут 23 и 24 ноября, в их рамках участникам предстоит решить различные задачи, связанные с криптографией, реверс-инжинирингом, веб-уязвимостями, сетевыми протоколами и так далее. Финал CTF пройдет на конференции Kaspersky Security Analyst Summit (SAS) в Сингапуре в апреле следующего года.

Организаторы турнира будут присуждать баллы участникам, учитывая уровень их экспертных знаний и фактическую сложность задач. Причем вознаграждение за каждый вопрос будет формироваться в режиме реального времени и меняться в зависимости от количества команд, которым удалось успешно справиться с заданием. В финал выйдут три команды с наибольшим количеством очков, их командировочные расходы и затраты на проживание возьмет на себя "Лаборатория Касперского".

"В повседневной жизни мы окружены умными устройствами и полагаемся на них все больше, - говорит руководитель группы исследования уязвимостей систем промышленной автоматизации и интернета вещей Kaspersky Lab ICS CERT Владимир Дащенко. - В то же время вредоносное ПО для IoT быстро растёт в количестве и дифференцируется. В этом году международный турнир может дать нам уникальное представление о кибербезопасности умных устройств. Чтобы максимизировать эффект, мы сделаем финал немного отличным от всех предыдущих. Участников ждут сюрпризы!".

Зарегистрироваться на участие в турнире по индустриальной кибербезопасности Capture the Flag (CTF) можно на сайте ctf.kaspersky.com до 24 ноября 2018 года.

Теги: Дащенко Владими Лаборатория Касперского CTF-турнир интернет IT-технологии
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