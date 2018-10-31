Плюсы и минусы перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

Получать за все коммунальные услуги единую платежку или заключать отдельные договоры с компаниями, поставляющими газ, воду, свет и отопление в квартиру — это должны решать собственники жилья. Впрочем, в некоторых случаях, когда УК или ТСЖ накопили большие долги, вопрос может быть решен в принудительном порядке.

Каждый из нас сам ответственен за свое жилье. И вопрос о том, как ему удобнее платить за коммуналку — по одной квитанции и нескольких, можно решить самостоятельно. Но только придти к такому мнению необходимо всем жильцам многоквартирного дома на общем собрании. И подтвердить решение протоколом. Как поясняют в ПАО "Самараэнерго", протокол передается в ресурсоснабжающую организацию (РСО) и Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

По данным Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", перевод потребителей от управляющих компаний на прямые расчеты с поставщиками тепловой энергии в большинстве случаев — вынужденная мера. "Руководствуясь постановления правительства РФ, ресурсоснабжающая организация вправе расторгать договор на оказание услуги теплоснабжения с теми управляющими компаниями, которые не оплачивают потребленное тепло на протяжении трех месяцев и более", — сообщают в компании.

Как УК должна отчитываться перед собственниками обслуживаемого жилья Если ты платишь деньги за обслуживание и содержание своего жилья управляющей компании, то имеешь право знать, на что расходуются эти средства. Увы, не все собственники знают об этой возможности, и в результате контроль за качеством работ, проводимых обслуживающими компаниями, теряется.

Таким образом, если не считать увеличения числа квитанций, никаких дополнительных затрат для собственников новая система расчетов не повлечет. Все тарифы утверждаются госструктурами и не отличаются как для прямых перечислений ресурсниками, так и при наличии посредника в виде УК или ТСЖ. "Переход на прямые договоры ускорит поступление денежных средств от непосредственного потребителя электрической энергии в ресурсоснабжающую организацию, исключит нецелевое использование денежных средств управляющими компаниями, что приведет к сокращению задолженности потребителей, — перечисляют выгоды в ПАО "Самараэнерго". — Для потребителей переход на прямые расчеты сделает расчеты более прозрачными и даст возможность напрямую решать возникшие вопросы с поставщиками".

Однако в Самарском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" советуют не спешить, если общих претензий к работе управляющих компаний нет. "Да, эта мера позволяет повысить прозрачность расчетов за коммунальные услуги и платежную дисциплину. Вместе с тем, ресурсоснабжающим организациям в перспективе еще необходимо решить вопрос с созданием достаточности офисов очного обслуживания клиентов. Поэтому жителям многоквартирных домов, которые не имеют претензий к качеству работы своих УК, нет смысла рассматривать этот вопрос", — считают в компании.

Между тем, количество МКД, которые решают платить напрямую, увеличивается. Так, с начала года на прямые расчеты с теплоснабжающими РСО в Самаре перешли 38,5 тыс. лицевых счетов (квартир), до конца года ожидается еще порядка 3,5 тысяч. Что же касается "Самараэнерго", то в 2017 году на обслуживание перешли свыше 45 тысяч новых граждан-потребителей, проживающих в областной столице, в этом году к ним прибавилось еще более 10 тыс. собственников.