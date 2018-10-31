Плюсы и минусы перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями

Получать за все коммунальные услуги единую платежку или заключать отдельные договоры с компаниями, поставляющими газ, воду, свет и отопление в квартиру — это должны решать собственники жилья. Впрочем, в некоторых случаях, когда УК или ТСЖ накопили большие долги, вопрос может быть решен в принудительном порядке.
Каждый из нас сам ответственен за свое жилье. И вопрос о том, как ему удобнее платить за коммуналку — по одной квитанции и нескольких, можно решить самостоятельно. Но только придти к такому мнению необходимо всем жильцам многоквартирного дома на общем собрании. И подтвердить решение протоколом. Как поясняют в ПАО "Самараэнерго", протокол передается в ресурсоснабжающую организацию (РСО) и Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).
По данным Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", перевод потребителей от управляющих компаний на прямые расчеты с поставщиками тепловой энергии в большинстве случаев — вынужденная мера. "Руководствуясь постановления правительства РФ, ресурсоснабжающая организация вправе расторгать договор на оказание услуги теплоснабжения с теми управляющими компаниями, которые не оплачивают потребленное тепло на протяжении трех месяцев и более", — сообщают в компании.
Таким образом, если не считать увеличения числа квитанций, никаких дополнительных затрат для собственников новая система расчетов не повлечет. Все тарифы утверждаются госструктурами и не отличаются как для прямых перечислений ресурсниками, так и при наличии посредника в виде УК или ТСЖ. "Переход на прямые договоры ускорит поступление денежных средств от непосредственного потребителя электрической энергии в ресурсоснабжающую организацию, исключит нецелевое использование денежных средств управляющими компаниями, что приведет к сокращению задолженности потребителей, — перечисляют выгоды в ПАО "Самараэнерго". — Для потребителей переход на прямые расчеты сделает расчеты более прозрачными и даст возможность напрямую решать возникшие вопросы с поставщиками".
Однако в Самарском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" советуют не спешить, если общих претензий к работе управляющих компаний нет. "Да, эта мера позволяет повысить прозрачность расчетов за коммунальные услуги и платежную дисциплину. Вместе с тем, ресурсоснабжающим организациям в перспективе еще необходимо решить вопрос с созданием достаточности офисов очного обслуживания клиентов. Поэтому жителям многоквартирных домов, которые не имеют претензий к качеству работы своих УК, нет смысла рассматривать этот вопрос", — считают в компании.
Между тем, количество МКД, которые решают платить напрямую, увеличивается. Так, с начала года на прямые расчеты с теплоснабжающими РСО в Самаре перешли 38,5 тыс. лицевых счетов (квартир), до конца года ожидается еще порядка 3,5 тысяч. Что же касается "Самараэнерго", то в 2017 году на обслуживание перешли свыше 45 тысяч новых граждан-потребителей, проживающих в областной столице, в этом году к ним прибавилось еще более 10 тыс. собственников.