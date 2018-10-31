Мошенники обманывают пожилых людей, притворяясь соцработниками и полицейскими

В этом году в Самаре от действий мошенников пострадали больше ста пенсионеров. Как защитить своих родных, сохранив в целости и сохранности их деньги и нервы, "Волга ньюс" рассказал начальник отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Василий Подкорытов.

Самый распространенный вид мошенничество — появление на пороге квартиры "соцработников" (работников Пенсионного фонда или газовой службы). Мы уже много раз рассказывали об этой схеме, но все равно многие открывают двери и приглашают незнакомцев в дом. Бывает даже, что одного человека по подобной схеме обманывают два-три раза подряд. Пенсионеру рассказывают, например, что ему полагается премия от государства к какому-то празднику: "Вам, Клавдия Петровна, полагается всего три тысячи рублей, но у нас собой только пятитысячная купюра. Нужна сдача". Обрадованная бабушка бежит за сдачей в тайник, где отложены "похоронные". Мошенники подмечают, где тайник, один из них предлагает пенсионеру оформить бумаги о получении премии, а второй просит пустить его в туалет. И по пути в уборную забирает все накопления.

Совет от полиции тут такой — на порог посторонних не пускать. Либо позвать на беседу с незнакомцами соседей. Еще один хороший способ не быть обманутым — перезвонить в отделение службы, откуда якобы пришли визитеры, и спросить, отправляли ли они кого-то к вам домой. Но только не с телефона гостя, а обязательно со своего.

Как обезопасить себя от интернет-мошенников Жители региона стали осторожнее. Полицейские сообщают, что самарцы все реже попадаются на уловки разного рода аферистов. По крайней мере заявлений об интернет-мошенничествах в этом году стало на 20% меньше, чем годом ранее. И все-таки расслабляться не стоит: виртуальные Остапы Бендеры ежедневно совершенствуют способы увода реальных денег из кошельков населения.

Кстати, представившись сотрудником газовой службы, мошенники используют и еще одну схему обмана. На глазах пенсионера настоящим прибором они могут проверить, нет ли утечки газа, после чего предлагают срочно поменять счетчик, а то может произойти взрыв. Конечно, тут все пугаются и соглашаются втридорога установить дешевый газоанализатор.

Еще один популярный способ обмана пенсионеров — представиться другом их родственников.

Мошенники высматривают на улице одинокую бабушку и спешат к ней. Протягивают большую сумку и говорят, что дочка или внучка просила передать продукты. В сумке обычно находится крупа и банка с чем-то жидким, например, маслом. Его надо обязательно перелить и вернуть обратно емкость. Пенсионерка ведет аферистов к себе в дом, и там уже повторяется описанная выше схема со сдачей и туалетом.

Ну и, наконец, отдельная категория мошенничеств — целители и экстрасенсы. Ради обмана они разыгрывают перед своей жертвой целое представление. Как правило такие мошенники выбирают грустных, расстроенных пожилых людей, по которым видно, что что-то в их жизни не в порядке. Говорят, мол, видим ваши проблемы. А дальше начинаются фокусы — чернеющее на глазах яйцо или что-то в этом роде. Жертве рассказывают, что порча наведена на ее деньги. Причем не только на те, что в кошельке, но и на те, что лежат в банке. Бабушка бежит снимать деньги в банк, отдает их мошенникам, которые моментально скрываются из вида.

Резюме всему сказанному простое: с незнакомцами лучше вообще не заговаривать. В дом без лишней надобности не пускать. А вот детям и внукам пожилых людей надо почаще навещать своих родных. Ведь пожилым иногда хочется просто поговорить с кем-то. Именно этим пользуются обманщики, "втираясь" в доверие.