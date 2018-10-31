Для самарцев организуют экскурсии на промышленные предприятия

Групповые экскурсии на крупные самарские предприятия давно уже не считаются какой-то экзотикой. Чаще всего такие познавательные туры организуют для старшеклассников, в рамках их профориентации. Но открытая политика промышленной компании может помочь и самому производству.

Тема популяризации промышленных производств среди молодежи стала главной на II Всероссийском форуме по промышленному туризму "Ночи над Волгой". Студенты могли посетить несколько тематических экскурсий на ведущие заводы и научные предприятия региона. Там они получили представление о технологических особенностях от специалистов отрасли.

В Самаре ищут способы привлечения новых туристов У жителей областного центра еще свежи в памяти толпы иностранных туристов, гуляющих по улицам в дни чемпионата мира по футболу. Ощущение праздника, дополнительные доходы, невиданная чистота и всеобщая благоустроенность. Как использовать этот опыт и привлечь в Самару новых гостей, представители городской администрации обсудили с иногородними экспертами.

Управляющий ООО "Майс Маркет" Сергей Рыжов, который занимается организацией и сопровождением корпоративных поездок, рассказал, что в настоящее время в Самарской области около 20 предприятий организуют экскурсии на свои производства. "90% — это экскурсии для школьников. И, безусловно, это направление имеет большие перспективы", — отметил он. В числе наиболее востребованных экскурсий у взрослых эксперт называет Жигулевский пивзавод и Самарский стройфарфор. "Большой интерес у молодых людей вызывают современные предприятия, в частности те, кто располагается на территориях ОЭЗ в Ставропольском районе и тольяттинского технопарка", — говорит Рыжов.

Руководитель ассоциации промышленного туризма Наталья Томашевская также отметила, что наиболее полезными экскурсии на промышленные предприятия будут школьникам старших классов. "Согласно опросам студентов 1-2 курсов, 32% из них выбрали будущую профессию неосознанно. Поэтому наиболее эффективный возраст профориентации — 14-16 лет, чтобы человек понимал, в какой профессии можно быть востребованным", — считает Томашевская.

В свою очередь член комитета по туризму "Деловой России", доцент НИУ ВШЭ Наталия Белякова отметила, что открытость для сторонних посетителей позволяет предприятию решить несколько задач. В частности, таким образом повышается сбыт продукции, улучшается репутация среди потребителей и повышается лояльность к бренду. Кроме того, предприятия заинтересованы в привлечении будущих сотрудников. "Причем посетителям экскурсий интересны любые темы: от химической и пищевой промышленности до ракетостроения", — заключила эксперт.