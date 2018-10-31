16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Квадратный метр в самарских новостройках подешевел на 6% Как сдать квартиру, чтобы не стать жертвой недобросовестных арендаторов На вторичном рынке Самары квартиры продаются за 58 тыс. руб. за 1 кв. метр После ЧМ в Самаре рухнули цены на краткосрочную аренду жилья С 1 июля изменяется форма ипотечной закладной

Рынок жилья Недвижимость

Средний размер ипотеки в регионе вырос до 1,8 млн рублей

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати

Средний размер ипотечного кредита за год в России увеличился более чем на 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Согласно проведенным им исследованиям, в 3 квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита в России составил 2,19 млн рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Самарской области средний размер ипотеки в 3 квартале текущего года достиг 1,8 млн рублей. В аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 1,65 млн рублей (динамика 11,3%).

Самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) в 3 квартале 2018 года зафиксирована в Волгоградской области (+25%), Хабаровском крае (+21,2%), Воронежской области (+18,4%). В Москве данный показатель вырос на 8,6%.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита в 3 квартале 2018 года зафиксировано в Москве (4,63 млн рублей), Московской области (3,36 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (2,81 млн рублей).

"Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в первые 9 месяцев 2018 года является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. То есть уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов".

Теги: Викулин Александр НБКИ Самара статистика ипотека кредитование
Комментировать

Фото на сайте

Как купить "трешку" по разумной цене

Как купить "трешку" по разумной цене

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4