Средний размер ипотеки в регионе вырос до 1,8 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита за год в России увеличился более чем на 200 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Согласно проведенным им исследованиям, в 3 квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита в России составил 2,19 млн рублей, увеличившись на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Самарской области средний размер ипотеки в 3 квартале текущего года достиг 1,8 млн рублей. В аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 1,65 млн рублей (динамика 11,3%).

Самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) в 3 квартале 2018 года зафиксирована в Волгоградской области (+25%), Хабаровском крае (+21,2%), Воронежской области (+18,4%). В Москве данный показатель вырос на 8,6%.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита в 3 квартале 2018 года зафиксировано в Москве (4,63 млн рублей), Московской области (3,36 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (2,81 млн рублей).

"Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом, по нашему мнению, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита в первые 9 месяцев 2018 года является снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. То есть уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов".