В городской поликлинике №6 создана система шефства над сотрудниками, вышедшими на пенсию

20 лет назад по решению Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября был установлен Международный день пожилых людей. Главной целью этого праздника является привлечение внимания общества к необходимости изменения отношения к пожилым людям, к их проблемам, индивидуальным и социальным потребностям.

В городской поликлинике №6 много лет действует ветеранское движение, которое объединяет более 170 ветеранов здравоохранения, из них 75% — неработающие. Наиболее активные члены ветеранского движения объединились в "Совет ветеранов", который проводит целенаправленную работу по улучшению качества жизни бывших сотрудников.

Совету ветеранов удалось создать систему постоянного шефства над пенсионерами, бывшими сотрудниками Городской поликлиники №6. Каждому ветерану поликлиники выдается удостоверение, дающее право на дополнительные социальные гарантии в рамках Программы заботы о ветеранах, которая реализуется за счет прибыли учреждения.

Программа включает внеочередное медицинское обслуживание, в том числе осмотр врачами-специалистами на дому. В Городском центре медицинской реабилитации (структурное подразделение СГП6) ветеранам предоставляются оздоровительные процедуры: занятия с инструктором в тренажерном зале, в школе скандинавской ходьбы, озонотерапия, оздоровительный массаж, тонус-терапия, инфракрасная термотерапия. Ветеран имеет право на софинансирование санаторно-курортного лечения, на оказание помощи, в том числе материальной, в социально-бытовых вопросах (ремонт электротехнического и сантехнического оборудования, косметический ремонт и уборка помещений с мытьем окон). Ежегодные выплаты получают ветераны, имеющие почетное звание городской поликлиники №6.

Ежегодно ветераны участвуют в корпоративных мероприятиях: совершают паломнические туры по святым местам, экскурсионно-туристические поездки, речные круизы. Так, например, были организованы автобусные поездки в Казань, Москву, Ташлу, Алакаевку, Тарханы, Исаклы, Чубовку, круизы по Волге до Казани. С большим удовольствием ветераны выезжают на природу для сбора лекарственных трав, ягод, грибов. Для любителей театра постоянно приобретаются билеты на спектакли, организуют подписку на периодические печатные издания.

Особое внимание в городской поликлинике №6 уделяется медицинскому обслуживанию и оздоровлению ветеранов поликлиники. Самое большое количество ветеранов проживает на участке врача общей практики Ольги Власовой. В состав врачебно-сестринской бригады входят 3 медсестры общей практики. По мнению самой опытной из них, ответственной в данной бригаде за медицинское обеспечение ветеранов поликлиники, Людмилы Монаховой: "Ветераны здравоохранения посвятили свою жизнь здоровьесбережению людей, а сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, они сами нуждаются во внимании и заботе. И доброе слово, и приветливая улыбка так много значат для них". Людмила Васильевна изучила особенности жизнедеятельности ветеранов своего участка, выявила их потребности, в настоящее время выступает как доверенное лицо и практически поадресно с учетом индивидуальных особенностей помогает врачу в реализации программы сохранения и укрепления их здоровья.

Сотрудники участка одними из первых в поликлинике приступили к реализации пилотного проекта "Территория ЗАБОТЫ". Цель проекта — организация долговременной медицинской и социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста, для обеспечения увеличения продолжительности жизни и повышения уровня и качества жизни людей старшего поколения. Учитывая специфические особенности в оказании медицинской помощи пожилым людям, врачебно-сестринская бригада Ольги Власовой заменяет команду специалистов разного профиля: геронтолога, психолога, социального работника. Врач и медицинские сестры обучают приемам само- и взаимопомощи при ухудшении самочувствия, дают советы по укомплектованию домашней аптечки, оказывают психологическую поддержку, помогают родственникам организовать правильный уход за близким человеком, а значит, улучшить качество жизни.

Президент РФ Владимир Путин отметил: "Прямой долг государственных и общественных структур — заботиться о людях пожилого возраста. Когда граждане видят, знают, что государство думает о таких людях, они по-другому относятся к своей стране, по-другому даже строят свою жизнь. И это всегда создаёт внутреннюю устойчивость в любой стране, в любом обществе".