Дневник пакистанского студента, прилетевшего учиться в Самару

В Самару Вирад Ахмад приехал в октябре 2017 года: очень хотел получить профессию самолетостроителя, которой учат в Самарском университете имени академика С.П. Королева. О том, как спустя 1,5 года он ощущает себя в новом для него климате и чему за это время успел научиться, студент первого курса "Госунивера" рассказывает в своем дневнике.

Я писал в ВУЗы разных стран, но выбрал все же Россию. Почему Самара, а не Москва или Казань? Все просто: учиться здесь гораздо дешевле, а качество образования ничуть не хуже. Когда друзья узнали о моем решении, они удивились. Мама думала, что я шучу. Когда поняла, что я серьезен — пыталась отговорить. Но потом все же поддержала меня.

Пути назад не было

В день отъезда меня провожали всей семьей. В аэропорту в Пакистане мы договорились, что я пройду проверку документов и выйду обратно, чтобы попрощаться. И вот, мужчина в форме вручает мне паспорт и говорит, что я могу идти. Как потом выяснилось, он не знал, что мне нужно вернуться. А в паспорте уже красовался штамп. Я объяснял это маме по телефону и плакал. Я уже решил, что не полечу, к черту учебу. Но пути назад не было. Так и улетел в Самару.

В аэропорту Самары меня снова ждал сюрприз. При проверке документов спросили — есть ли у меня с собой деньги. Я ответил им, показал кошелек, затем вспомнил, что в кармане джинс тоже есть купюры. Я едва запустил руку в карман — контролеров это насторожило, они не позволили мне их достать и увели в какую-то комнату. Не знаю, что показалось им подозрительным. Я не понимал, чего они хотели — не знал ни слова на русском. И выпустили меня минут через 15. В аэропорт за мной должен был приехать водитель и доставить до университета. Но я его не нашел. Я не мог позвонить в университет: SIM-карты не было. В итоге я кое-как объяснил ситуацию одному мужчине с помощью переводчика, и он вызвал мне такси. А таксист содрал с меня 2,5 тысячи рублей.

В поисках общего языка

В университете все проблемы, казалось бы, решились. Меня временно поселили в общежитие № 11. Стоит ли говорить о том, что я был в ужасе, когда увидел комнату? Стены ободраны, полы скрипучие, мебель старенькая и конечно же… тараканы. Я не хотел там жить. И мои соседи не понимали английский. Один приехал из Новой Гвинеи и знал только испанский. А другой — из Узбекистана и говорил только на русском. В буквальном смысле, я не мог найти с ними общий язык. Мы сначала молчали. Потом разговаривали жестами. Первый день я сидел на своей койке, схватившись за голову и думал: куда я попал?

Первый день рождения я тоже праздновал в общежитии. Так как это были первые недели моего пребывания в Самаре, я проторчал весь день в комнате в одиночестве. Ел и спал. Очень расстроился: не мог никуда выйти. Самый унылый день рождения в жизни. Спасала только поддержка друзей и родных: они звонили и писали весь день. К слову, заглядывая вперед, год спустя этот день прошел гораздо лучше благодаря одногруппникам. Я пришел с утра на занятия, зашел в аудиторию, а они уже ждали. Поздравили хором и дарили подарки. Я был очень тронут.

Я писал всем "Привет!"

Я не сразу был зачислен — сначала полгода посещал подготовительные курсы, которые проводил университет. Там нас учили русскому языку, то есть, готовили к учебе через год. Курсы вела девушка, которая позже стала мне другом. Ее поддержка очень помогла, когда я был вынужден прервать обучение и уехать на Родину. Мы созванивались каждый день, чтобы я не забыл пройденный материал. Но курсов было недостаточно, я нуждался в практике. Поэтому в один день я стал писать всем в сети: "Привет!" Мне почти всегда отвечали, но узнав, что я плох в общении, не все хотели продолжать знакомство. Однако нашлись несколько человек, которые помогли мне. Сейчас мы близкие друзья и только благодаря общению с ними я хорошо понимаю русский язык. Правда, моей большой проблемой остается акцент. А еще я не могу произнести букву "ж" твердо, как следует.

Первое слово

Когда началась настоящая учеба, нам пришлось иметь дело с техническими терминами. Во время лекций, мы — иностранцы успевали написать только первое слово. Дальше не понимали. Поэтому бросали ручки и слушали, хоть это не очень-то помогало. Я не мог даже выполнять домашние задания.

Однако первая сессия прошла неплохо. Не скажу, что я интенсивно готовился, но старался: у меня аж три четверки. Один экзамен я не сдал — это геометрия, она дается мне с трудом, признаюсь. Это было связано также со сложностями в понимании языка. Но я не отчаиваюсь, так как я еще могу его пересдать. Геометрию ведь и русские студенты не всегда понимают, что уж говорить тогда о нас?

Первый спутник

Сейчас я очень хорошо ориентируюсь в городе. Все потому, что моим спутником долгое время был навигатор 2ГИС. Я обожаю прогулки — как в одиночестве, так и в компании друзей. Люди в Самаре в основном дружелюбные, так что я часто знакомлюсь с кем-нибудь на улице. Я уже посетил очень много мест, но заблудился всего лишь раз — через день после заселения в общежитие. Я торопился на курсы к главному корпусу университета, но не мог найти дорогу. Я еще не знал никаких маршрутов, поэтому растерялся, ходил кругами и совершенно вымотался. Потом узнал у прохожих, что оказывается, можно доехать на трамвае.

Первые потери

Однажды я потерял телефон — забыл в продуктовом магазинчике возле общежития. Понял я это через полчаса. Позвонил с чужого номера, и продавщица ответила. С тех пор мы хорошие знакомые.

Гораздо хуже было когда я забыл карту Сбербанка в "Додо-Пицце", где часто бываю. Карту я забрал, но после этого мне позвонила девушка и представилась консультантом Сбербанка. Она знала мои данные и сказала, что на телефон придет код, который я надо сообщить ей, не помню уже, из-за чего. Я не чувствовал никакого подвоха. И после этого с карты пропали деньги. Это был хороший урок.

Новый год

В прошлом году под Новый год я уезжал на родину из-за проблем с визой. Я интересовался, как в России отмечают этот праздник, и когда спрашивал у знакомых, все как один отвечали — "бухали". И никаких подробностей. Я удивлялся: неужели больше ничего не делали? Так что я плохо представлял себе все это.

В этот раз я встретил Новый год в России: остался в Самаре и устроил вечеринку дома. Потом мы пошли на площадь Куйбышева, но фейерверка не увидели: наверное опоздали. Мы жутко замерзли, поэтому укрылись ненадолго в клубе — и снова домой. Мне очень понравилось: день был насыщенным и веселым, я был в окружении своих друзей. И тут я понял, что слово "бухали" означает целый ряд интересных действий, а не просто распитие спиртных напитков.

Признаюсь, иногда я размышлял, почему я приехал в Россию? Почему не в другую страну? Может, я ошибся? Это было в сложные моменты, когда я был расстроен: не понимал людей, их язык и поведение. Сложно было находится так далеко от дома среди чужих. Но я успокаиваю себя тем, что все будет хорошо, все пройдет и все наладится. И сейчас я уверен: я не ошибся в выборе!