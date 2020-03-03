ТРК "Космопорт" приглашает милых дам на праздник весны

В Международный женский день, 8 Марта, торгово-развлекательный комплекс "Космопорт" приглашает представительниц прекрасного пола на самый весенний праздник, который будет организован в центральном атриуме ТЦ.

С 15:00 до 18:00 каждая посетительница сможет стать еще прекраснее, посетив экспресс-студию. Здесь к услугам женщин будут профессиональные визажисты и парикмахеры, готовые за самое короткое время сделать макияж и прическу, преображая милых дам и даря им праздничное настроение!

А уже "при полном параде" участницы мероприятия смогут сделать оригинальные и яркие фотографии на память в фотозоне, которая будет оформлена в стиле 80-х годов.

Для желающих подвигаться будет организован мастер-класс по танцам от опытных самарских преподавателей, а сбросить груз хмурой зимы и в полной мере насладиться приходом весны станет возможно после посещения сеанса бесплатного массажа.

http://cosmoport-s.ru