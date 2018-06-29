Налоговые инспекции проведут рабочую субботу для регистрации онлайн-касс

В субботу, 30 июня, с 10 до 15 часов в 10 "дежурных" налоговых инспекциях Самарской области введен дополнительный рабочий день по консультированию предпринимателей в сфере ККТ и регистрации онлайн-касс.
Как отмечают в УФНС России по Самарской области, данное решение принято в связи с возросшей активностью бизнеса в преддверии завершения второго этапа кассовой реформы. Только за последнюю неделю в восемь раз увеличилось количество ежедневно регистрируемых онлайн-касс в сравнении с прошлым месяцем. На сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано более 42 тыс. единиц современной контрольно-кассовой техники.
Напомним, что с 1 июля 2018 г. на онлайн-кассы обязаны перейти организации и предприниматели с наемными работниками в сфере торговли и услуг, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения (ПСН), а также организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом. Наличный расчет без онлайн касс грозит не только крупными штрафами, но и приостановкой бизнеса. За продажу товаров или оказание услуг без применения ККТ налогоплательщик, обязанный в установленный законодательством срок перейти на онлайн-кассы, привлекается к ответственности в виде штрафа от 25% до 100% от полученной выручки, но не менее 10 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и 30 тыс. руб. для организаций.
В региональном налоговом ведомстве напоминают, что при регистрации онлайн-касс 1 июля 2018 г. индивидуальные предприниматели утрачивают право на получение налогового вычета в размере до 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу. Многие предприниматели Самарской области уже воспользовались данным правом, например, в Самаре есть и такие крупные предприниматели, которые заявили налоговые вычеты в размере 270 тыс. руб., а по сельским муниципальным районам максимальный размер заявленного предпринимателем налогового вычета колеблется в пределах 40 тыс. рублей.
Зарегистрировать онлайн-кассу возможно как самостоятельно через личные кабинеты налогоплательщика юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ФНС России, так и обратившись, в том числе и в субботу, 30 июня, до 15.00 в любую из десяти "дежурных" налоговых инспекций.
Список территориальных налоговых органов, работающих 30 июня по вопросу регистрации и применения ККТ:
- ИФНС России по Железнодорожному району Самары, ул. Мориса Тореза, 7;
- ИФНС России по Красноглинскому району Самары, ул. Сергея Лазо, 2А;
- ИФНС России по Советскому району Самары, Брусчатый переулок, 38;
- ИФНС России по Промышленному району Самары, ул. Краснодонская, 70;
- Межрайонная ИФНС России № 18 по области, Самара, ул. Князя Григория Засекина, 6;
- Межрайонная ИФНС России № 2 по области, Тольятти, б-р Татищева, 12;
- Межрайонная ИФНС России № 16 по области, Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 12;
- Межрайонная ИФНС России № 17 по области, с. Сергиевск, ул. Ленина, 16;
- Межрайонная ИФНС России № 15 по области, Тольятти, ул. Голосова, 32А;
- Межрайонная ИФНС России № 11 по области, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Мира, 30.
Последние комментарии
Joni Suparjo, update: http://gid.volga.news/article/465427.html?_ga=2.59205421.1002289409.1529298094-1442895566.1490676069
Is there any update? This company is spreading to Indonesia, makes some agreement ceremonials with some local goverments and institutions but some of them are selling paper crap they call share to people here.