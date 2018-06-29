Налоговые инспекции проведут рабочую субботу для регистрации онлайн-касс

В субботу, 30 июня, с 10 до 15 часов в 10 "дежурных" налоговых инспекциях Самарской области введен дополнительный рабочий день по консультированию предпринимателей в сфере ККТ и регистрации онлайн-касс.

Как отмечают в УФНС России по Самарской области, данное решение принято в связи с возросшей активностью бизнеса в преддверии завершения второго этапа кассовой реформы. Только за последнюю неделю в восемь раз увеличилось количество ежедневно регистрируемых онлайн-касс в сравнении с прошлым месяцем. На сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано более 42 тыс. единиц современной контрольно-кассовой техники.

Напомним, что с 1 июля 2018 г. на онлайн-кассы обязаны перейти организации и предприниматели с наемными работниками в сфере торговли и услуг, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения (ПСН), а также организации и ИП с работниками, занимающиеся вендингом. Наличный расчет без онлайн касс грозит не только крупными штрафами, но и приостановкой бизнеса. За продажу товаров или оказание услуг без применения ККТ налогоплательщик, обязанный в установленный законодательством срок перейти на онлайн-кассы, привлекается к ответственности в виде штрафа от 25% до 100% от полученной выручки, но не менее 10 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и 30 тыс. руб. для организаций.

В региональном налоговом ведомстве напоминают, что при регистрации онлайн-касс 1 июля 2018 г. индивидуальные предприниматели утрачивают право на получение налогового вычета в размере до 18 тыс. рублей за каждую онлайн-кассу. Многие предприниматели Самарской области уже воспользовались данным правом, например, в Самаре есть и такие крупные предприниматели, которые заявили налоговые вычеты в размере 270 тыс. руб., а по сельским муниципальным районам максимальный размер заявленного предпринимателем налогового вычета колеблется в пределах 40 тыс. рублей.

Зарегистрировать онлайн-кассу возможно как самостоятельно через личные кабинеты налогоплательщика юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ФНС России, так и обратившись, в том числе и в субботу, 30 июня, до 15.00 в любую из десяти "дежурных" налоговых инспекций.

Список территориальных налоговых органов, работающих 30 июня по вопросу регистрации и применения ККТ:

ИФНС России по Железнодорожному району Самары, ул. Мориса Тореза, 7;

ИФНС России по Красноглинскому району Самары, ул. Сергея Лазо, 2А;

ИФНС России по Советскому району Самары, Брусчатый переулок, 38;

ИФНС России по Промышленному району Самары, ул. Краснодонская, 70;

Межрайонная ИФНС России № 18 по области, Самара, ул. Князя Григория Засекина, 6;

Межрайонная ИФНС России № 2 по области, Тольятти, б-р Татищева, 12;

Межрайонная ИФНС России № 16 по области, Новокуйбышевск, ул. Пирогова, 12;

Межрайонная ИФНС России № 17 по области, с. Сергиевск, ул. Ленина, 16;

Межрайонная ИФНС России № 15 по области, Тольятти, ул. Голосова, 32А;

Межрайонная ИФНС России № 11 по области, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Мира, 30.



