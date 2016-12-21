Аэрофлот ввел короткий номер для бесплатных звонков

Авиакомпания "Аэрофлот" создала короткий номер *555 call-центра для звонков с мобильных телефонов.
Звонки бесплатны для абонентов МегаФона, МТС и "Билайна" при нахождении в России. Пользователям других сетей по-прежнему можно бесплатно дозвониться в авиакомпанию по "горячей линии" 8-800-444-55-55 - при звонках из России.
Кроме того, в Аэрофлот можно позвонить по московскому номеру (495) 223-55-55.
Последние комментарии
Подскажите, случаем не знаете как сбросить приставку к заводским настройкам. При подключении не видит подключения к интернету и не могу зайти в меню. Физическая кнопка отсутствует и это я считаю большим минусом. Заранее благодарен за ответ.
Максимально скорость ловил 75,42mbps Ping 27ms На устройстве Samsung Galaxy S4 LTE+ Модель: GT-I9506