Аэрофлот ввел короткий номер для бесплатных звонков

Авиакомпания "Аэрофлот" создала короткий номер *555 call-центра для звонков с мобильных телефонов.

Звонки бесплатны для абонентов МегаФона, МТС и "Билайна" при нахождении в России. Пользователям других сетей по-прежнему можно бесплатно дозвониться в авиакомпанию по "горячей линии" 8-800-444-55-55 - при звонках из России.

Кроме того, в Аэрофлот можно позвонить по московскому номеру (495) 223-55-55.