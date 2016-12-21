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Телевидение, связь, Интернет Технологии

Аэрофлот ввел короткий номер для бесплатных звонков

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авиакомпания "Аэрофлот" создала короткий номер *555 call-центра для звонков с мобильных телефонов.

Звонки бесплатны для абонентов МегаФона, МТС и "Билайна" при нахождении в России. Пользователям других сетей по-прежнему можно бесплатно дозвониться в авиакомпанию по "горячей линии" 8-800-444-55-55 - при звонках из России.

Кроме того, в Аэрофлот можно позвонить по московскому номеру (495) 223-55-55.

Теги: Аэрофлот контакт-центр транспорт услуги связь
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