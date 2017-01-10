С 11 января скоростная "воздушная подушка" до Рождествено будет ходить от Ульяновского спуска

11 января открывается новый скоростной маршрут Ульяновский спуск — Рождествено, обслуживаемый судами на воздушной подушке. Стоимость билетов составит 60 рублей, сообщает ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".

Маршрут будет обслуживаться по рабочим дням в часы "пик". Судно будет отправляться в рейс каждые 15 минут с 8:00 до 9:15 утром и с 16:45 до 18:00 — вечером; из Рождествено с 7:45 до 9:00 утром и с 16:30 до 17:45 вечером.