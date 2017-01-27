Как оформить налоговый вычет?

Вспомним, что нужно сделать, чтобы вернуть в семейный бюджет деньги, перечисленные государству в качестве налогов

Налоговым кодексом предусмотрены вычеты, позволяющие гражданам вернуть часть налога, уплаченного в бюджет. И как показывает практика, январь — самое удачное время для подготовки документов на получение налогового вычета.

Если вы купили недвижимость

На имущественный налоговый вычет может претендовать каждый, кто в прошлом году приобрел объект недвижимости: комнату, квартиру или частный дом. Максимальный размер налога, который можно вернуть, в этом случае составляет 260 тысяч рублей (13% от предельно допустимой стоимости объекта недвижимости в 2 млн рублей). И если ваши траты составили меньше этого "потолка", то в последствии вы имеете право обратиться в налоговую за очередным имущественным вычетом — и так пока не перекроете положенный максимум. Но помните главное: налог будет возвращен в том объеме, в котором ваш работодатель перечислил его государству. Возможно и меньшем, но у точно никак не большем.

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Для получения имущественного вычета по окончании календарного года налогоплательщику необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. Для этого потребуется справка из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за год по форме 2-НДФЛ.

Далее надо подготовить документы, подтверждающие право на жилье. При приобретении квартиры или комнаты — это договор о приобретении объекта и документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРП). Также не забудьте про платежные документы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств, товарные и кассовые чеки и т. д.).

При приобретении имущества в общую совместную собственность подготовьте копию свидетельства о браке и заявление о договоренности сторон-участников сделки о распределении размера вычета между супругами. И кстати, если вы приобретали недвижимость в ипотеку, то после расчета с банком можно дополнительно получить налоговый вычет за погашенные проценты. Для этого вам потребуется предоставить в налоговую договор ипотеки, график погашения кредита и выписку об уплате процентов за пользование заемными средствами. По этой статье можно вернуть до 390 тыс. рублей.

Если вы получали образование

Социальный налоговый вычет по расходам на учебу предоставляется только при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает его статус. Максимальная совокупная сумма расходов на обучение (свое либо брата или сестры) и (или) лечение (см. ниже) составляет 120 тыс. рублей в год. Соответственно, потратившись на эти нужды, ежегодно можно возвращать до 15 600 рублей. И именно поэтому, если стоимость многолетнего обучения превышает указанную сумму, не стоит оплачивать его сразу. В этом случае вы потеряете право на пусть и скромную, но ежегодную компенсацию.

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Как и с покупкой недвижимости, вычетополучатель, оплативший в прошлом году образование, уже в январе может начать собирать документы и заполнять налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ). Понадобится справка 2-НДФЛ из бухгалтерии по месту работы, договор на оказание образовательных услуг. Будьте готовы подтвердить фактические расходы на обучение.

Кстати, при наличии лицензии или иного документа, подтверждающего право на ведение образовательного процесса, вычет можно получить по расходам на обучение не только в высших, но и в других образовательных учреждениях, в том числе в детских садах, школах, а также учреждениях дополнительного образования взрослых (например, детские школы искусств, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы и даже автошколы и курсы повышения квалификации). В случае обучения собственного или подопечного ребенка, максимальная сумма расходов на обучение ограничена 50 тыс. рублей в год, при условии, что ребенок обучался по очной форме обучения.

Возврат за "здоровье"

Как уже было сказано, социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) приобретение медикаментов ограничен суммой понесенных затрат в 120 тыс. рублей (кроме дорогостоящего лечения, вычет по которому предоставляется в размере фактически понесенных расходов). Он предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счет собственных средств:

Вычет по расходам на оплату дорогостоящих медикаментов можно получить при одновременном соблюдении следующих условий:

Перечень остальных необходимых для оформления вычета бумаг аналогичен вышеописанным.



Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату в течение месяца со дня получения налоговым органом регистрации налоговым органом вашего заявления, но не ранее завершения камеральной налоговой проверки, которая длится три месяца. Таким образом, подав заявление 1 февраля при положительном решении деньги на ваш счет поступят до конца мая.