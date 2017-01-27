Молодые и именитые дизайнеры представят в "Меге" свои коллекции

С 8 по 14 февраля в ТЦ "Мега" состоится шоу-рум одежды и аксессуаров "Дизайн-маркет". Гости познакомятся с новыми модными брендами, и теми марками, которые уже достигли определенных высот.
Участники мероприятия представят авторскую одежду и аксессуары из натуральных тканей, меха и кожи и др. Здесь можно будет увидеть блузки, юбки, куртки-бомберы, кружевные платья, сумки, изготовленные в технике декупаж. Так, мастерская семейного дресс-кода "Счастье рядом" предложит гостям одежду и аксессуары для взрослых и детей.
Участниками выступят бренды "Рафинад", Kuzina, Silk Bird, "Ателье приятных мелочей", Мастерская Нины Милешиной "Счастье рядом", Мастерская Влады Шульгиной, Namaste, Zardin, Oksana Furs, SViRENdesign, Atributika & Club, и другие.
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?