Молодые и именитые дизайнеры представят в "Меге" свои коллекции

С 8 по 14 февраля в ТЦ "Мега" состоится шоу-рум одежды и аксессуаров "Дизайн-маркет". Гости познакомятся с новыми модными брендами, и теми марками, которые уже достигли определенных высот.

Участники мероприятия представят авторскую одежду и аксессуары из натуральных тканей, меха и кожи и др. Здесь можно будет увидеть блузки, юбки, куртки-бомберы, кружевные платья, сумки, изготовленные в технике декупаж. Так, мастерская семейного дресс-кода "Счастье рядом" предложит гостям одежду и аксессуары для взрослых и детей.

Участниками выступят бренды "Рафинад", Kuzina, Silk Bird, "Ателье приятных мелочей", Мастерская Нины Милешиной "Счастье рядом", Мастерская Влады Шульгиной, Namaste, Zardin, Oksana Furs, SViRENdesign, Atributika & Club, и другие.