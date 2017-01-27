Низкие цены перестали быть главным преимуществом Tele2

На днях оператор сотовой связи Tele2 объявил о смене приоритетов. Если раньше компания выступала в роли "дискаунтера" на рынке телекоммуникаций, то отныне они намерены претендовать на лучшее соотношение цены и качества услуг. В том числе за счет введения нестандартных предложений.

Tele2 сравнительно недавно зашел в Самарскую область, и местные абоненты уже успели ознакомиться с их стратегией. Суть ее заключалась в том, что оператор предлагал те же услуги, что и "большая тройка", только дешевле.

На фоне прочих игроков Tele2 выглядел дискаунтером. Хотя внимательный потребитель мог заметить, что разница в цене услуг в Самарской области в сравнении с другими операторами была не столь уж разительной.

Нынешние же перемены заключаются в том, что Tele2 не станет отказываться от репутации компании с самыми выгодными ценами, но при этом создаст альтернативные предложения и возможности для абонентов.

"Мир изменился, и мы поняли, что нам нужна новая стратегия, - рассказал Волга Ньюс генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. - То, что сослужило Tele2 хорошую службу, устарело. При этом мы понимаем, что неправильно делать революцию, мы решили эволюционировать. Взять все самое хорошее в будущее, какие-то вещи дорастить, а какие-то вырастить".

В Самарскую область пришел Tele2 - четвертый федеральный оператор мобильной связи Сейчас Tele2 присутствует в 65 регионах страны. Компания-дискаунтер позиционирует себя как альтернативного оператора, услуги которого рассчитаны на массового потребителя.

Новая коммуникационная платформа получила название "Другие правила". Компания откажется от копирования тарифов конкурентов, запустит мощную программу лояльности и введет уникальные цифровые партнерские сервисы. Tele2 станет поощрять интерес к спорту, путешествиям, моде, культуре - словом, активную жизненную позицию.

Как это работает? К примеру, вскоре в одном из популярных приложений для заказа такси появится отдельная кнопка заказа для абонентов Tele2. И с ней поездка будет дешевле.

"Честно", "просто", "выгодно" - так звучат основные принципы новой креативной платформы Tele2. Причем директор по маркетингу компании Инна Походня делает акцент именно на честности как одной из главных болевых точек потребителя. Это значит, что абоненты, как и прежде, могут рассчитывать на отсутствие тарифных ухищрений. А новые услуги также будут предельно понятны и "прозрачны".

Добавим, что, согласно исследованиям Tele2, у них наиболее высокий индекс удовлетворенности, значительно опережающий ближайшего конкурента. Однако именно в Самарской области качество связи этого оператора пока нередко вызывает нарекания. Сергей Эмдин признает, что в нашем регионе ощущаются симптомы "болезни роста", но их устранение будет проходить параллельно смене приоритетов компании и не будет ей противоречить. "Надо понимать, что сеть с нуля за полгода не построить, - комментирует он. - Но можно сказать, что качество услуг, которые мы поставляем сегодня в Самарской области, на порядок выше того, которое было на запуске. А через полгода будет еще лучше, потому что проблему с качеством базовой услуги мы, несомненно, будем устранять. Достижение наших новых целей в регионе возможно. Все вещи, которыми была известна Tele2, остаются. Просто добавляется то, что мы теперь будем предлагать не только телеком".

Представители оператора сотовой связи уверили, что большинство партнеров Tele2 действуют даже в отдаленных регионах, а в отдельных случаях можно рассчитывать на сотрудничество с локальными компаниями.