От аэропорта Курумоч в Самару и Тольятти можно доехать на "Мерседесах" и "Майбахах"

Международный аэропорт Курумоч расширил спектр услуг для пассажиров. На территории аэропорта начали работать сразу два официальных перевозчика - "базовый", предлагающий услуги такси в сегментах "эконом" и "кофморт", и перевозчик, работающий в сегменте "премиум".

Базовым перевозчиком самарского аэропорта стал тольяттинский оператор такси "Элит". Перевозка пассажиров будет осуществляться на автомобилях Skoda Rapid и Skoda Superb, а также на микроавтобусах вместимостью до семи мест. Автомобили официального перевозчика оборудованы детскими креслами, Wi-Fi, предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами.

Услуги премиального сегмента будет оказывать оператор Business Jet, парк автомобилей которого состоит из Mercedes-Benz представительского (Е) класса и Mercedes-Maybach.

Стойки заказа такси расположены в зале прилета, рядом с выходом из пассажирского терминала, дополнительная стойка базового перевозчика работает в зале выдачи багажа внутренних рейсов.