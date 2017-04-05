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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

От аэропорта Курумоч в Самару и Тольятти можно доехать на "Мерседесах" и "Майбахах"

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч расширил спектр услуг для пассажиров. На территории аэропорта начали работать сразу два официальных перевозчика - "базовый", предлагающий услуги такси в сегментах "эконом" и "кофморт", и перевозчик, работающий в сегменте "премиум".

Базовым перевозчиком самарского аэропорта стал тольяттинский оператор такси "Элит". Перевозка пассажиров будет осуществляться на автомобилях Skoda Rapid и Skoda Superb, а также на микроавтобусах вместимостью до семи мест. Автомобили официального перевозчика оборудованы детскими креслами, Wi-Fi, предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами.

Услуги премиального сегмента будет оказывать оператор Business Jet, парк автомобилей которого состоит из Mercedes-Benz представительского (Е) класса и Mercedes-Maybach.

Стойки заказа такси расположены в зале прилета, рядом с выходом из пассажирского терминала, дополнительная стойка базового перевозчика работает в зале выдачи багажа внутренних рейсов.

Теги: Курумоч транспорт такси Самара Тольятти

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