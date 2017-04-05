На "Омиках" маршрута Самара - Рождествено разрешили провозить велосипеды

Как сообщают в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", 7 апреля изменится расписание теплоходов по маршруту Самара - Рождествено. Первое судно будет отчаливать от пристани речпорта ежедневно в 6:00, самое позднее пойдет в 21:00.

Впрочем, самое интересное заключается в другом. Руководство Самарского речного пассажирского предприятия в этом году пошло на уступки самарским велосипедистам и решило ввести специальные рейсы по маршруту Самара - Рождествено, на которых будет официально разрешено провозить двухколесное транспортное средство. Это ежедневные маршруты в 6:45 из Самары и в 21:00 из Рождествено.

По выходным, в субботу и воскресенье, также разрешено перевозить велосипеды на "Оме" отправлением в 7:30 из Рождествено и в 21:00 из Самары.

Стоимость провоза велосипеда - 80 рублей. Пассажирский билет в навигацию 2017 года будет стоит 70 рублей.