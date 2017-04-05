На "Омиках" маршрута Самара - Рождествено разрешили провозить велосипеды

Как сообщают в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", 7 апреля изменится расписание теплоходов по маршруту Самара - Рождествено. Первое судно будет отчаливать от пристани речпорта ежедневно в 6:00, самое позднее пойдет в 21:00.
Впрочем, самое интересное заключается в другом. Руководство Самарского речного пассажирского предприятия в этом году пошло на уступки самарским велосипедистам и решило ввести специальные рейсы по маршруту Самара - Рождествено, на которых будет официально разрешено провозить двухколесное транспортное средство. Это ежедневные маршруты в 6:45 из Самары и в 21:00 из Рождествено.
По выходным, в субботу и воскресенье, также разрешено перевозить велосипеды на "Оме" отправлением в 7:30 из Рождествено и в 21:00 из Самары.
Стоимость провоза велосипеда - 80 рублей. Пассажирский билет в навигацию 2017 года будет стоит 70 рублей.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает