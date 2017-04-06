На пристани Поляны им. Фрунзе открывается зал ожидания

В среду, 5 апреля, на речной вокзал вывели Понтон-869 и Дебаркадер-366. Завтра, 7 апреля им предстоит принять первых пассажиров в рамках пригородного маршрута Самара - Ширяево, сообщили в ООО "Самарском речном пассажирском предприятии".
Расписание движения судна стало известно несколько дней назад.
Примечательно, что Дебаркадер-366 в этом году заменит Понтон-930 на остановочном пункте "Поляна им. Фрунзе". "Это можно считать большим событием, так как на Поляне им. Фрунзе будет организована зона комфорта, - пишет "Речпорт-63". - Если раньше пассажирам в ожидании теплохода приходилось ютиться на берегу, то теперь на борту дебаркадера будет открыт полноценный зал ожиданий".
Кроме того касса, которая раньше находилась на берегу, в этом году будет располагаться на борту дебаркадера.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает