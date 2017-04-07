"Ом" до Ширяево не вышел в рейс

Сегодня, 7 апреля, теплоход "Ом" не вышел в рейс по маршруту Самара - Ширяево в связи "с определенными трудностями", а также с низким пассажиропотоком. Об этом сообщили в ООО "Самарском речном пассажирском предприятии".

Вместо него до Ширяево и обратно в Самару сейчас пассажиров доставляет СВП "Нептун".

Добавим, что сегодня должна быть произведена установка понтона на остановочном пункте Ширяево и уже завтра, 8 апреля, на данном маршруте начнет работать теплоход типа "Ом", сообщает "Речфлот 63".

Напомним также, на днях ООО "СРПП" анонсировало начало движения "Омиков" по маршруту Самара - Ширяево с 7 апреля.