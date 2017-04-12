От КинАПа до Зеленой Рощи пустят технические рейсы "пээсок"

В ближайшие выходные начнет работу переправа по маршруту КинАП — водная база "Зеленая Роща", сообщает портад Речфлот-63.

До мая будут выполняться так называемые технические рейсы. Отправление с Зеленой Рощи - в 9.00, 13.00 и 18.00. Отправление из Самары - в 9.30, 13.30 и 18.30.

Стоимость проезда в эту навигацию составит 60 рублей (на 10 рублей дороже, чем год назад). Детский билет можно будет приобрести за полцены.

На маршруте традиционно будут работать суда типа ПС: "Переправный-3" и "Волжанин".