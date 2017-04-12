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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

От КинАПа до Зеленой Рощи пустят технические рейсы "пээсок"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие выходные начнет работу переправа по маршруту КинАП — водная база "Зеленая Роща", сообщает портад Речфлот-63.

Фото: РЕЧФЛОТ-63

До мая будут выполняться так называемые технические рейсы. Отправление с Зеленой Рощи - в 9.00, 13.00 и 18.00. Отправление из Самары - в 9.30, 13.30 и 18.30.

Стоимость проезда в эту навигацию составит 60 рублей (на 10 рублей дороже, чем год назад). Детский билет можно будет приобрести за полцены.

На маршруте традиционно будут работать суда типа ПС: "Переправный-3" и "Волжанин".

Теги: Самара переправа навигация KIN-UP транспорт тарифы

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Последние комментарии

Андрей Емелин 21 июня 2016 21:02 А мы такие загораем: Полная карта пляжей Самарской области

Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)

Еленка Повалихина 23 апреля 2016 00:10 С 3 мая тарифы на проезд в пригородных поездах повысятся на 10%

Жесть конечно. Все дорожает

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