От КинАПа до Зеленой Рощи пустят технические рейсы "пээсок"

В ближайшие выходные начнет работу переправа по маршруту КинАП — водная база "Зеленая Роща", сообщает портад Речфлот-63.
До мая будут выполняться так называемые технические рейсы. Отправление с Зеленой Рощи - в 9.00, 13.00 и 18.00. Отправление из Самары - в 9.30, 13.30 и 18.30.
Стоимость проезда в эту навигацию составит 60 рублей (на 10 рублей дороже, чем год назад). Детский билет можно будет приобрести за полцены.
На маршруте традиционно будут работать суда типа ПС: "Переправный-3" и "Волжанин".
Последние комментарии
Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает