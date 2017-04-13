В эти выходные стартуют речные 1,5-часовые прогулки по Волге

С 15 апреля жители и гости Самары смогут совершить полуторачасовую прогулку по Волге на теплоходе, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Судно будет отправляться от Речного вокзала каждый будний день. В понедельник, вторник, среду и четверг — в 12:00 и 14:00. Билет для взрослых будет стоить 330 рублей, а для детей от 5 до 10 лет — 200 рублей. В пятницу теплоход будет отправляться в 12:00, 14:00 и 16:00. Билет для взрослых обойдется в 380 рублей, а детский — 250 рублей.

Для детей до 5 лет, молодоженов (в день торжества или на следующий день, при условии предъявления паспортов), именинников — поездка бесплатно.

В расписании возможны изменения.

Билеты можно купить в кассах речного вокзала.