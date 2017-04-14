С 17 апреля изменится расписание на маршруте Самара — Рождествено

С 17 апреля произойдут изменения в расписании движения судов по маршруту Самара — Проран — Рождествено — Самара, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Теперь второй утренний теплоход от Рождествено с заходом на Проран будет отправляться на 15 минут раньше — в 6:45 вместо 7:00. Вместо 8:00 судно будет отправляться в 8:15.

Из Самары вместо 8:00 судно будет отправляться в 8:15 — с заходом на Проран.