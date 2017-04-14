С 17 апреля изменится расписание на маршруте Самара — Рождествено

С 17 апреля произойдут изменения в расписании движения судов по маршруту Самара — Проран — Рождествено — Самара, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Теперь второй утренний теплоход от Рождествено с заходом на Проран будет отправляться на 15 минут раньше — в 6:45 вместо 7:00. Вместо 8:00 судно будет отправляться в 8:15.
Из Самары вместо 8:00 судно будет отправляться в 8:15 — с заходом на Проран.
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Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)
Жесть конечно. Все дорожает