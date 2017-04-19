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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В Самаре будет создан штаб по организации бесплатного проезда ветеранов на пригородных электричках

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 3 мая начнет работу оперативный штаб по организации перевозок ветеранов ВОВ и сопровождающих лиц на пригородных поездах, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Штаб будет создан к празднованию 72-й годовщины Победы во Второй мировой и будет функционировать до 12 мая включительно. В этот период ветеранам и сопровождающим лицам (только одному для одного ветерана) предоставляется бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте по территории Самарской области.

В период работы штаба к обслуживанию участников ВОВ будет подключен дополнительный персонал. Пассажирам этой категории, путешествующим без сопровождения, сотрудники штаба предложат необходимую помощь в приобретении безденежных билетов, получении справок, посадке в электропоезд.

С целью охвата всего полигона обслуживания ОАО "Самарская ППК" по Самарской области штаб будет располагаться в пригородных кассах железнодорожных вокзалов станций: Самара, Сызрань, Обшаровка, Безенчук, Чапаевск, Средневолжская, Кинель, Кротовка, Похвистнево и турникетных павильонах станций Липяги, Стахановская, Пятилетка.

В праздничные дни организовано круглосуточное дежурство представителей руководства ОАО "Самарская ППК" для оперативного решения вопросов, связанных с обслуживанием ветеранов ВОВ.

Начальник штаба — Петрихин Олег Анатольевич, тел. 8 927 260 59 29.
Заместитель начальника штаба — Волгина Марина Николаевна, тел. 8 927 001 01 39.
Оперативный дежурный — тел. 8 927 745 7457 (ежедневно с 07.00 до 18.30 — время московское).

Помощники начальника штаба:

Кабирова Оксана Сергеевна, направление Самара — Сызрань, тел. 8 967 764 6684
Рыбакова Елена Константиновна, направления Киркомбинат — Жигулевское море, Киркомбинат — Смышляевка, тел. 8 967 764 6624
Ильина Тамара Александровна, направления Алексеевская — Похвистнево, Кинель — Бузулук, тел. 8 963 917 4924

Ответственные дежурные по железнодорожным станциям:

Самара — Буслаева Елена Сергеевна, тел. 8 903 302 0890
Сызрань — Кожевникова Ольга Николаевна, тел. 8 964 976 1856
Обшаровка — Туркова Лидия Петровна, тел. 8 964 976 2280
Безенчук — Жорина Елена Николаевна, тел. 8 963 917 4838
Чапаевск — Бурмистрова Елена Михайловна, тел. 8 963 916 3015
Липяги — Гончарова Юлия Владимировна, тел. 8 963 916 3017
Стахановская — Калякина Ольга Алексеевна, тел. 8 964 976 1801
Пятилетка — Федякина Алла Анатольевна, тел. 8 964 976 2480
Средневолжская — Ланцаева Светлана Викторовна, тел. 8 964 976 2170
Кинель — Ельцова Елена Геннадьевна, тел. 8 963 917 1553
Кротовка — Константинова Наталья Вениаминовна, тел. 8 964 976 1989
Похвистнево — Забелина Ирина Ивановна, тел. 8 964 976 2031

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дань здоровому образу жизни
следствие политики по снижению злоупотребления алкоголем
результат появления рекламы на телевидении
альтернатива алкогольному пиву в различных ситуациях
альтернатива другим безалкогольным напиткам
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