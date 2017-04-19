В Самаре будет создан штаб по организации бесплатного проезда ветеранов на пригородных электричках

В Самарской области с 3 мая начнет работу оперативный штаб по организации перевозок ветеранов ВОВ и сопровождающих лиц на пригородных поездах, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Штаб будет создан к празднованию 72-й годовщины Победы во Второй мировой и будет функционировать до 12 мая включительно. В этот период ветеранам и сопровождающим лицам (только одному для одного ветерана) предоставляется бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте по территории Самарской области.

В период работы штаба к обслуживанию участников ВОВ будет подключен дополнительный персонал. Пассажирам этой категории, путешествующим без сопровождения, сотрудники штаба предложат необходимую помощь в приобретении безденежных билетов, получении справок, посадке в электропоезд.

С целью охвата всего полигона обслуживания ОАО "Самарская ППК" по Самарской области штаб будет располагаться в пригородных кассах железнодорожных вокзалов станций: Самара, Сызрань, Обшаровка, Безенчук, Чапаевск, Средневолжская, Кинель, Кротовка, Похвистнево и турникетных павильонах станций Липяги, Стахановская, Пятилетка.

В праздничные дни организовано круглосуточное дежурство представителей руководства ОАО "Самарская ППК" для оперативного решения вопросов, связанных с обслуживанием ветеранов ВОВ.

Помощники начальника штаба:

Ответственные дежурные по железнодорожным станциям: