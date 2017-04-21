В "Мегасити" изъято почти 1,2 тыс. небезопасных поддельных косметических изделий

В одном из отделов ТРК "Мегасити" сотрудники Самарской таможни и УМВД России по Самаре нашли контрафактную продукцию: косметику, парфюмерию, часы и предметы одежды. Покупателям предлагали якобы товары мировых брендов по акции "Все по 300 рублей".
В результате проверки УМВД России по Самаре возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Из гражданского оборота была конфискована косметика, парфюмерная продукция, а также часы и предметы одежды.
Все изъятые товары были маркированы известными товарными знаками, среди которых Chanel, Nina Ricci, Clinique, Dior, Baldessarini, Calvin Klein, Tissot, Rado, Lacoste, Armani, Louis Vuitton, сообщает пресс-служба Самарской таможни.
Самарская таможня обращалась к представителям правообладателей этих брендов, а также проводила экспертизы экспертно-криминалистической службе таможни. Выяснилось, что дизайн и цветовая гамма контрафакта имеет ряд отличий от оригинальной продукции. Кроме того компоненты парфюмерной и косметической продукции не отвечают требованиям безопасности и качества.
Общее количество изъятых изделий, которые могли бы нанести вред здоровью гражданам, составило почти 1,2 тыс. единиц. Действия таможенных и правоохранительных органов предотвратили нанесение материального ущерба правообладателям и изготовителям оригинальных товаров на сумму порядка 10 млн рублей.
Последние комментарии
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее
Так конец когда?