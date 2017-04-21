В "Мегасити" изъято почти 1,2 тыс. небезопасных поддельных косметических изделий

В одном из отделов ТРК "Мегасити" сотрудники Самарской таможни и УМВД России по Самаре нашли контрафактную продукцию: косметику, парфюмерию, часы и предметы одежды. Покупателям предлагали якобы товары мировых брендов по акции "Все по 300 рублей".

В результате проверки УМВД России по Самаре возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Из гражданского оборота была конфискована косметика, парфюмерная продукция, а также часы и предметы одежды.

Все изъятые товары были маркированы известными товарными знаками, среди которых Chanel, Nina Ricci, Clinique, Dior, Baldessarini, Calvin Klein, Tissot, Rado, Lacoste, Armani, Louis Vuitton, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Самарская таможня обращалась к представителям правообладателей этих брендов, а также проводила экспертизы экспертно-криминалистической службе таможни. Выяснилось, что дизайн и цветовая гамма контрафакта имеет ряд отличий от оригинальной продукции. Кроме того компоненты парфюмерной и косметической продукции не отвечают требованиям безопасности и качества.

Общее количество изъятых изделий, которые могли бы нанести вред здоровью гражданам, составило почти 1,2 тыс. единиц. Действия таможенных и правоохранительных органов предотвратили нанесение материального ущерба правообладателям и изготовителям оригинальных товаров на сумму порядка 10 млн рублей.