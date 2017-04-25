В праздничные дни изменится расписание речных трамвайчиков

В определенные даты апреля, мая и июня в связи с праздниками теплоходы будут ходить по измененному расписанию, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
29,30 апреля, 6, 7, 8 мая и 10, 11 июня все рейсы будут выполняться по расписанию субботы.
1, 9 мая и 12 июня — по расписанию воскресения.
В остальные дни рейсы выполняются в соответствии с установленным расписанием.
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Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл
Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)