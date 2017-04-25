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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

С 28 апреля открываются новые линии по речным маршрутам в Самарской области

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В эти выходные откроются новые линии по речным маршрутам в Самарской области, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

С 28 апреля самарцы и гости города смогут совершить поездку по маршрутам Осипенко - Зеленая роща - Осипенко, Осипенко - Гаврилова поляна - Осипенко, Самара - Винновка, Самара - Зольное. С расписанием можно ознакомиться на сайте СРПП.

Кроме того, с 28 апреля изменится расписание на грузовую переправу Октябрьский спуск - Рождествено. К уже действующему расписанию добавляются рейсы: отправлением в 9:30 и 19:00 (только по пятницам и воскресениям) из Рождествено, в 11:00 и 20:00 (только по пятницам и воскресениям) из Самары.

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