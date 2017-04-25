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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В Самарской области в праздники изменится расписание электричек

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле и мае в предпраздничные и праздничные дни изменится расписание движения пригородных поездов, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

29, 30 апреля, 7-8 мая электрички будут ходить по расписанию субботы. 1 и 9 мая - по расписанию воскресенья, а 2 и 10 мая по расписанию рабочего дня - понедельника.

Так, 28 апреля, 1, 5, 9 мая назначается пригородный поезд № 6014/6013, который будет отправляться из Самары в 18:50 и прибывать на станцию Жигулевское море в 20:25. 29,30 апреля, 6-8 мая 2017 года этот поезд отменяется.

Кроме того, 29 апреля, 2, 6, 10 мая назначается электричка № 6012/6011 отправлением от Жигулевского моря в 07:17 и прибытием в Самару в 8:55. Поезд отменяется 30 апреля, 1, 7, 8, 9 мая 2017 года. С 28 по 30 апреля, 1, 3, с 5 по 10 мая назначаются пригородные поезда № 6332/6331 Самара (отправление 06:04) - Курумоч (прибытие 07:34) и № 6334/6333 Курумоч (отправление 11:12) - Самара (прибытие 12:39).

Время московское.

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