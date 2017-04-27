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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

28 апреля открываются речные маршруты из Тольятти до Усолья и Подвалья

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завтра, в пятницу, начинают работу пригородные речные маршруты, обслуживающиеся теплоходами ОАО "Порт Тольятти".

В навигацию 2017 для пассажиров будут действовать транспортные линии Тольятти - Березовка - Усолье, Тольятти - Подвалье и переправа пос. Шлюзовой - п-ов Копылово.

Билет на переправу будет стоить 27 рублей, за поездки по остальным маршрутам придется заплатить от 120 до 160 рублей - для взрослых. Для детей билет - за полцены.

Также гостям и жителям города "Порт Тольятти" предложит часовые и двухчасовые прогулки по Куйбышевскому водохранилищу и экскурсионные туры в Ширяево, Зольное, Усолье и Богатырскую слободу.

Подробнее с расписаниями маршрутов и тарифами на поездки можно ознакомиться на сайте порта.


Теги: Тольятти Шигонский район транспорт Волга навигация пригородные перевозки Ширяево туризм

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