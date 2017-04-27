28 апреля открываются речные маршруты из Тольятти до Усолья и Подвалья

Завтра, в пятницу, начинают работу пригородные речные маршруты, обслуживающиеся теплоходами ОАО "Порт Тольятти".
В навигацию 2017 для пассажиров будут действовать транспортные линии Тольятти - Березовка - Усолье, Тольятти - Подвалье и переправа пос. Шлюзовой - п-ов Копылово.
Билет на переправу будет стоить 27 рублей, за поездки по остальным маршрутам придется заплатить от 120 до 160 рублей - для взрослых. Для детей билет - за полцены.
Также гостям и жителям города "Порт Тольятти" предложит часовые и двухчасовые прогулки по Куйбышевскому водохранилищу и экскурсионные туры в Ширяево, Зольное, Усолье и Богатырскую слободу.
Подробнее с расписаниями маршрутов и тарифами на поездки можно ознакомиться на сайте порта.
Последние комментарии
Пришёл сегодня к дамбе под кинапом. В 9.30 пээски не было, минут 15 простоял и ушёл
Для информации - пляж под Кинапом разрешение на эксплуатацию не получил.Купаться там запрещено.По остальным объектам,в т.ч.по городским пляжам Самары,лучше дополнительно проконсультироваться у Самарского ОСВОДа.(тел.333-55-26)