За первый квартал 2017 года в регионе зарегистрировано 448 фактов телефонного мошенничества

Сотрудники самарской полиции проводят работу по профилактике, выявлению и раскрытию мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи. Их доля составляет 38% от числа общеуголовных мошенничеств.

Как отмечают полицейские, преступники в своем деле все активее используют ресурсы сети Интернет, в частности, сайты по покупке-продаже товаров и социальные сети. Так, на территории Самарской области за 1 квартал 2017 года зарегистрировано 448 фактов мошенничеств, совершенных с использованием средств сотовой связи. Из них расследовано 99 преступлений (27,7%).

В настоящее время в территориальных подразделениях находятся 200 уголовных дел, имеющих перспективу на раскрытие. За указанный период к уголовной ответственности привлечены 15 лиц (двое осуждены неоднократно), из них трое в момент совершения преступлений находились в местах лишения свободы.

Полиция напоминает, что лучший способ обезопасить себя – игнорировать подозрительные звонки или сообщения. Если все же Вы попались на удочку мошенников, немедленно сообщите в полицию или обратитесь с заявлением о совершенном мошенничестве. В нем подробно опишите все обстоятельства: когда, и с какого номера телефона пришло сообщение (сделан звонок), кто звонил, каким именем, фамилией, должностью представился, подробности разговора или сообщения, информация, которую требовалось сообщить.

Также необходимо сообщить о телефонном мошенничестве в абонентскую службу или службу технической поддержки сотовой компании, с номера которой поступило сообщение (звонок) от мошенников. В ситуации, когда абонент совершил перевод денежной суммы мошенникам внутри одной мобильной сети, есть шанс при быстром обращении к оператору вернуть свои деньги. Для этого нужно подать в абонентский отдел заявление о возврате этой суммы. Если номер мошенника принадлежал другому оператору, вернуть деньги переводом невозможно.

Кроме того, не забывайте, что необходимо быть особенно внимательными при совершении покупок в сети Интернет. Не доверяйте интернет-продавцам безоговорочно! Перед совершением покупки узнайте информацию о продавце через различные поисковые системы – при его долговременной торговле обязательно должны быть отзывы как положительного, так и отрицательного характера. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, насколько Вы готовы доверять незнакомому человеку. Особенно при покупке дорогостоящей вещи настаивайте на наложенном платеже – в таком случае Вы вносите оплату в офисе службы доставки только после того, как получите товар. Это будет стоить вам дополнительных расходов, однако эта небольшая плата является гарантией Вашего же спокойствия и уверенности в том, что Вас не обманут. Покупки через социальные сети – это всегда риск, и если Вы все же решили приобрести товар именно этим способом, то старайтесь выбирать проверенные интернет-ресурсы.