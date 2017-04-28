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С 1 мая в электронную регистратуру поликлиник можно будет записаться только через портал "Госулуги"

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается совмещение региональных и федеральных порталов предоставления государственных услуг в электронном виде. Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин с 1 мая текущего года доступ в электронную регистратуру в поликлиниках смогут получить только те, кто имеет учетную запись на федеральном портале "Госуслуги".

"Раньше многие предпочитали не пользоваться порталом "Госулуги", потому что была не очень удобная процедура подтверждения и получения пароля доступа. Нужно было ждать около двух недель заказное письмо, идти получать его на почту. Теперь же для того, чтобы получить код доступа, достаточно придти в МФЦ или отделение пенсионного фонда, фонда социального страхования или на почту с паспортом и СНИЛСом. Через 15 минут этот портал будет вам доступен, — пояснил Станислав Казарин, — Кстати, можно зайти на "Госуслуги", указать свое местоположение, и тут же вам будут предложены 3-4 близлежащих места, где можно получить код доступа. Можно от предприятия направить нам заявку на регистрацию в ЕСИА и мобильная группа приедет к вам на работу, если желающих будет больше 40 человек".

Для тех, кто приходит за талонами очно в поликлинику, сохраняются квоты. Ее размер определяет главный врач медучреждения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Теги: Самара электронная регистратура Казарин Станислав госуслуги электронное взаимодействие

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Последние комментарии

f h 22 июня 2016 10:08 В 2016 году от клещевого энцефалита вакцинировались 7,5 тыс. жителей области

Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.

Алексей Сорокин 28 мая 2015 22:10 В Загородном парке Самары ребенка укусил энцефалитный клещ

ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?

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