С 1 мая в электронную регистратуру поликлиник можно будет записаться только через портал "Госулуги"

В Самарской области продолжается совмещение региональных и федеральных порталов предоставления государственных услуг в электронном виде. Как сообщил заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин с 1 мая текущего года доступ в электронную регистратуру в поликлиниках смогут получить только те, кто имеет учетную запись на федеральном портале "Госуслуги".

"Раньше многие предпочитали не пользоваться порталом "Госулуги", потому что была не очень удобная процедура подтверждения и получения пароля доступа. Нужно было ждать около двух недель заказное письмо, идти получать его на почту. Теперь же для того, чтобы получить код доступа, достаточно придти в МФЦ или отделение пенсионного фонда, фонда социального страхования или на почту с паспортом и СНИЛСом. Через 15 минут этот портал будет вам доступен, — пояснил Станислав Казарин, — Кстати, можно зайти на "Госуслуги", указать свое местоположение, и тут же вам будут предложены 3-4 близлежащих места, где можно получить код доступа. Можно от предприятия направить нам заявку на регистрацию в ЕСИА и мобильная группа приедет к вам на работу, если желающих будет больше 40 человек".

Для тех, кто приходит за талонами очно в поликлинику, сохраняются квоты. Ее размер определяет главный врач медучреждения в зависимости от эпидемиологической ситуации.