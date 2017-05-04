Бесплатный автобус до ТРК "Московский" свернул в сторону 15 микрорайона

С 1 мая скорректирован маршрут бесплатного автобуса до "Ашана" в ТРК "Московский", сообщает пресс-служба торгово-развлекательного комплекса.

Автобус теперь будет отправляться от "пятачка" в 15А микрорайоне (конечной 41 и 23 автобусных маршрутов) каждые два часа: в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. От ТРК "Московский" - в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Прежний маршрут "Ашан" - Барбошина поляна ходить больше не будет.