Бесплатный автобус до ТРК "Московский" свернул в сторону 15 микрорайона

С 1 мая скорректирован маршрут бесплатного автобуса до "Ашана" в ТРК "Московский", сообщает пресс-служба торгово-развлекательного комплекса.
Автобус теперь будет отправляться от "пятачка" в 15А микрорайоне (конечной 41 и 23 автобусных маршрутов) каждые два часа: в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. От ТРК "Московский" - в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.
Прежний маршрут "Ашан" - Барбошина поляна ходить больше не будет.
Последние комментарии
О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))
Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.