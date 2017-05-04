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Бесплатный автобус до ТРК "Московский" свернул в сторону 15 микрорайона

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 мая скорректирован маршрут бесплатного автобуса до "Ашана" в ТРК "Московский", сообщает пресс-служба торгово-развлекательного комплекса.

Автобус теперь будет отправляться от "пятачка" в 15А микрорайоне (конечной 41 и 23 автобусных маршрутов) каждые два часа: в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. От ТРК "Московский" - в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Прежний маршрут "Ашан" - Барбошина поляна ходить больше не будет.

Теги: Самара Ашан транспорт

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Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 08:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Игорь Койро 22 апреля 2017 16:52 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

Ну вы молодцы, взялись за раскрутку самого наглого лохотрона на просторах СНГ, который возможно скоро станет новым МММ. Изучите биографию Юницкого, он уже поимел инвесторов и не раз: в 2008-2010 гг в Дубно, в 2010-2011 гг в Австралии, потом была попытка развести людей в Литве, но за него взялась прокуратура и он слинял в РБ. Сегодня Литва, Латвия, Чехия официально объявили Скайвэй финансовым мошенничеством. Если нужна инфа, можете обращаться, у нас много компромата собрано на Юницкого и Скайвэй, всю их схему работы. Можете за помощью обратиться к порталу Онлайнер в РБ, он у нас в стране сражается со Скайвэй, печатает разоблачительные статьи, судится с Юницким. Думаю они вам с удовольствием помогут с информацией. Надо душить этих мразей, пока они массово в народ не полезли.

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