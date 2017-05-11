Уральские авиалинии открыли продажу субсидируемых билетов из Самары в Крым

"Уральские авиалинии" объявили о старте продаж субсидированных билетов в Крым в рамках государственной программы. Предложением могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины свыше 60 лет, а также инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, люди, сопровождающие детей-инвалидов и инвалиды с детства II или III группы.

Оформить льготные билеты можно только в авиакассах при предъявлении документов, подтверждающих право на участие в программе. Подробности узнавайте в call-центре авиакомпании или авиакассах.

Среди прочих для бронирования доступно направление Самара - Симферополь. Цена билета в одну сторону составит 3375 рублей. Доступны вылеты с 15.05.2017 по 30.11.2017.