За неделю в Самаре резко подорожали овощи

Как сообщает Самарастат, со 2 по 10 мая был зафиксирован резкий скачек цен на овощи. В частности, килограмм картофеля на рынках области в среднем подорожал до 30,94 рублей (+8,79%). Капуста белокочанная стоит уже 27,63 рублей (+14,46%), лук репчатый - 32,89 рубля (+8,23%). Морковь за неделю подорожала на 6,51% и стоит теперь 31,26 рубля.