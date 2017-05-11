Как сообщает Самарастат, со 2 по 10 мая был зафиксирован резкий скачек цен на овощи. В частности, килограмм картофеля на рынках области в среднем подорожал до 30,94 рублей (+8,79%). Капуста белокочанная стоит уже 27,63 рублей (+14,46%), лук репчатый - 32,89 рубля (+8,23%). Морковь за неделю подорожала на 6,51% и стоит теперь 31,26 рубля.
За неделю в Самаре резко подорожали овощи
САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы: Алексей ДМИТРЕНКО
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