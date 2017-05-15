Введены ограничения на продажу билетов на скоростные суда до Сызрани и Тольятти

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, с 15 мая продажа билетов на скоростные линии Самара-Тольятти и Самара-Сызрань производится только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Таким образом, пассажиру при покупке билета необходимо будет предъявить паспорт или водительское удостоверение.
Напомним, в целях обеспечения безопасности на пригородных и междугородных пассажирских линиях на самарском речном вокзале также были установлены ограждения. Вход на территорию вокзала теперь производится через КПП с рамкой металлоискателя.
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