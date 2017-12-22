Как самарские медики распознают хронический алкоголизм

В Самарской области более 16 тысяч человек официально имеют диагноз "алкоголизм". Однако реальные масштабы проблемы, по словам экспертов, намного серьезнее. Мы выяснили, можно ли распознать хронического пьяницу в человеке, который, на первый взгляд, ничем себя не выдает.

Черный список

По официальным данным, количество людей, страдающих алкоголизмом, в Самарской области снижается. По данным на сентябрь 2017 года, на диспансерном учете самарского наркодиспансера состоят 16 516 человек, которым поставлен данный диагноз. Это люди, у которых уже сформировалась зависимость. Еще у 7 203 человек подтверждена более легкая форма заболевания - злоупотребление алкоголем. Это значительно меньше, чем в 2016 году, когда в "шатающемся строю" самарских алкоголиков состояло 22 708 человек и еще 14 538 злоупотребляли алкоголем.

Чтобы оценить масштабы проблемы, в Самарском областном наркодиспансере проводят параллель с другим пагубным пристрастием - наркоманией. На учете с этим диагнозом сегодня состоит 5 850 человек. Еще 2 144 человека - это те, у кого пока не сформировалась зависимость, но они хотя бы раз попадались на употреблении запрещенных веществ.

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Как поясняет главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань, под пагубным употреблением подразумевается единичный эпизод - например, человек был задержан сотрудниками ГИБДД или наркоконтроля, его привели на освидетельствование и подтвердили факт употребления алкоголя или наркотиков. Затем пациент наблюдается в течение года, и если за это время он больше не был замечен в подобных эпизодах и это подтверждают лабораторные исследования, его снимают с учета. Если же человек продолжает разрушать свое здоровье, то решением врачебной комиссии его берут под диспансерное наблюдение с синдромом зависимости.

Пациенты наркодиспансеров, желающие избавиться от позорного статуса, должны приходить на прием к врачу ежемесячно. При каждом визите проводится лабораторное тестирование. Для этого применяются разные методы. Если алкоголь определяют только в крови, то наркотические вещества можно определить по анализу мочи. "Различные группы веществ держатся в организме разное время, - говорит Андрей Щербань. - Очень мало "живут" и тяжело определятся синтетические наркотики - так называемые спайсы и соли. Героин и производные морфина мы можем определить в течение недели после их употребления. Очень долго держатся канабиноиды: по различным источникам, при систематическом употреблении - до двух месяцев".

Машину не обманешь

Еще не очень давно врачи использовали лишь традиционные методы выявления алкоголя в организме человека, которые показывали лишь сам факт его употребления накануне тестирования. Сегодня же существует технология определения систематического употребление алкоголя - так называемая CDT-диагностика. Заместитель главного врача областного наркодиспансера Владимир Коваленко поясняет: под хроническим подразумевается ежедневное употребление алкоголя от 40 граммов алкоголя в день. "Если человек в течение недели ежедневно выпивает по бутылке пива, то мы получим положительный результат на CDT-белок, - говорит Коваленко. - "Пятничный" алкоголизм здесь не определяется, именно хроническое употребление. Исследование выполняется на аппарате, это полностью автоматический процесс, исключающий человеческий фактор".

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С помощью этой методики обследуют несколько групп людей. Это пациенты, состоящие на учете с диагнозом "алкоголизм", а также те люди, кто проходит освидетельствование для получения водительских прав или разрешения на владение оружием, которые ранее были замечены в систематическом употреблении алкоголя. Как правило, это люди, которых задерживали за вождение в нетрезвом виде. В третьих, CDT-диагностика применяется в отношении представителей отдельных профессий: водителей, пилотов, диспетчеров и т.п. Для состоящих на учете исследование оплачивается за счет бюджетных средств, для остальных оно платное.

Плата за анонимность

В наркологическом диспансере проводятся бесплатные предварительные осмотры при поступлении на государственную службу, для допуска к гостайне, периодические осмотры учителей, диспансерное наблюдение и осмотр учащихся образовательных учреждений. Также в рамках областной целевой программы здесь бесплатно проводится лечение употребляющих наркотики специальным препаратом-блокатором опийных рецепторов. "Это дорогостоящий препарат, он вводится людям, которые поддерживают ремиссию и удерживаются в программе реабилитации", - говорит Андрей Щербань.

А вот госпитализация пациентов в анонимных условиях в палаты повышенной комфортности в наркодиспансере возможна только на платной основе. За деньги также можно пройти различные виды медицинских осмотров и освидетельствований: при трудоустройстве, при получении водительских удостоверений, на получение оружия. Поликлинические услуги можно получить по месту жительства, а на госпитализацию направляют в один из трех диспансеров - в Самаре, Тольятти или Сызрани.