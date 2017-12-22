Как самарские медики распознают хронический алкоголизм

В Самарской области более 16 тысяч человек официально имеют диагноз "алкоголизм". Однако реальные масштабы проблемы, по словам экспертов, намного серьезнее. Мы выяснили, можно ли распознать хронического пьяницу в человеке, который, на первый взгляд, ничем себя не выдает.
Черный список
По официальным данным, количество людей, страдающих алкоголизмом, в Самарской области снижается. По данным на сентябрь 2017 года, на диспансерном учете самарского наркодиспансера состоят 16 516 человек, которым поставлен данный диагноз. Это люди, у которых уже сформировалась зависимость. Еще у 7 203 человек подтверждена более легкая форма заболевания - злоупотребление алкоголем. Это значительно меньше, чем в 2016 году, когда в "шатающемся строю" самарских алкоголиков состояло 22 708 человек и еще 14 538 злоупотребляли алкоголем.
Чтобы оценить масштабы проблемы, в Самарском областном наркодиспансере проводят параллель с другим пагубным пристрастием - наркоманией. На учете с этим диагнозом сегодня состоит 5 850 человек. Еще 2 144 человека - это те, у кого пока не сформировалась зависимость, но они хотя бы раз попадались на употреблении запрещенных веществ.
Как поясняет главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань, под пагубным употреблением подразумевается единичный эпизод - например, человек был задержан сотрудниками ГИБДД или наркоконтроля, его привели на освидетельствование и подтвердили факт употребления алкоголя или наркотиков. Затем пациент наблюдается в течение года, и если за это время он больше не был замечен в подобных эпизодах и это подтверждают лабораторные исследования, его снимают с учета. Если же человек продолжает разрушать свое здоровье, то решением врачебной комиссии его берут под диспансерное наблюдение с синдромом зависимости.
Пациенты наркодиспансеров, желающие избавиться от позорного статуса, должны приходить на прием к врачу ежемесячно. При каждом визите проводится лабораторное тестирование. Для этого применяются разные методы. Если алкоголь определяют только в крови, то наркотические вещества можно определить по анализу мочи. "Различные группы веществ держатся в организме разное время, - говорит Андрей Щербань. - Очень мало "живут" и тяжело определятся синтетические наркотики - так называемые спайсы и соли. Героин и производные морфина мы можем определить в течение недели после их употребления. Очень долго держатся канабиноиды: по различным источникам, при систематическом употреблении - до двух месяцев".
Машину не обманешь
Еще не очень давно врачи использовали лишь традиционные методы выявления алкоголя в организме человека, которые показывали лишь сам факт его употребления накануне тестирования. Сегодня же существует технология определения систематического употребление алкоголя - так называемая CDT-диагностика. Заместитель главного врача областного наркодиспансера Владимир Коваленко поясняет: под хроническим подразумевается ежедневное употребление алкоголя от 40 граммов алкоголя в день. "Если человек в течение недели ежедневно выпивает по бутылке пива, то мы получим положительный результат на CDT-белок, - говорит Коваленко. - "Пятничный" алкоголизм здесь не определяется, именно хроническое употребление. Исследование выполняется на аппарате, это полностью автоматический процесс, исключающий человеческий фактор".
С помощью этой методики обследуют несколько групп людей. Это пациенты, состоящие на учете с диагнозом "алкоголизм", а также те люди, кто проходит освидетельствование для получения водительских прав или разрешения на владение оружием, которые ранее были замечены в систематическом употреблении алкоголя. Как правило, это люди, которых задерживали за вождение в нетрезвом виде. В третьих, CDT-диагностика применяется в отношении представителей отдельных профессий: водителей, пилотов, диспетчеров и т.п. Для состоящих на учете исследование оплачивается за счет бюджетных средств, для остальных оно платное.
Плата за анонимность
В наркологическом диспансере проводятся бесплатные предварительные осмотры при поступлении на государственную службу, для допуска к гостайне, периодические осмотры учителей, диспансерное наблюдение и осмотр учащихся образовательных учреждений. Также в рамках областной целевой программы здесь бесплатно проводится лечение употребляющих наркотики специальным препаратом-блокатором опийных рецепторов. "Это дорогостоящий препарат, он вводится людям, которые поддерживают ремиссию и удерживаются в программе реабилитации", - говорит Андрей Щербань.
А вот госпитализация пациентов в анонимных условиях в палаты повышенной комфортности в наркодиспансере возможна только на платной основе. За деньги также можно пройти различные виды медицинских осмотров и освидетельствований: при трудоустройстве, при получении водительских удостоверений, на получение оружия. Поликлинические услуги можно получить по месту жительства, а на госпитализацию направляют в один из трех диспансеров - в Самаре, Тольятти или Сызрани.
Последние комментарии
Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.
ну и где обработка парков и скверов в Самаре от клещей?