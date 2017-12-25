В новогодние праздники изменится расписание самарских электричек

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, 29 декабря 2017 года электрички проследуют по расписанию пятницы, 30, 31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года включительно - по расписанию субботы, 8 января - воскресения, а 9 января - понедельника.

На маршруте Самара - Жигулевское Море произойдут следующие изменения: 30 декабря 2017 года и 8 января 2018 года назначается электричка № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29), 31 декабря 2017 года - № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 07:18) - Самара (прибытие 08:56). Также 31 декабря отменяется пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29).

1 января 2018 года отменяются поезда:

2 января 2018 года СРПП отменяет электричку № 6570 Сызрань (отправление 04:53) - Мирная (прибытие 07:48).

С 1 по 7 января 2018 года включительно отменяются пригородные поезда № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29) и № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 07:18) - Самара (прибытие 08:56).

По маршруту Самара - Колтубанка - Бузулук также произойдут изменения в расписании. 29 декабря 2017 года и 8 января 2018 года назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 15:18) - Колтубанка (прибытие 15:54 - отправление 15:56) - Самара (прибытие 19:05). 30, 31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года этот поезд отменяется.

30 декабря 2017 года СППК назначает поезд № 6744/6742 Самара (отправление 05:56) - Колтубанка (прибытие 08:59 - отправление 09:01) - Бузулук (прибытие 09:42).

31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года отменяется пригородный поезд № 6744/6743 Самара (отправление 05:56) - Колтубанка (прибытие 08:59 - отправление 09:01) - Бузулук (прибытие 09:42). 9 января 2018 года назначается поезд № 6740/6738 Самара (отправление 03:02) - Колтубанка (прибытие 06:07 - отправление 06:09) - Бузулук (прибытие 06:50).