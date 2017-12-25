16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Когда в Самаре заработают зимние аттракционы? Куда отправиться из Самары на Новый год Навигация 2017 года в Самарском регионе закрыта Самарцам рассказали, как стать промышленным туристом Дед Мороз из Великого Устюга посетит Самару 6 и 7 декабря

Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

В новогодние праздники изменится расписание самарских электричек

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 128
Версия для печати

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, 29 декабря 2017 года электрички проследуют по расписанию пятницы, 30, 31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года включительно - по расписанию субботы, 8 января - воскресения, а 9 января - понедельника.

На маршруте Самара - Жигулевское Море произойдут следующие изменения: 30 декабря 2017 года и 8 января 2018 года назначается электричка № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29), 31 декабря 2017 года - № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 07:18) - Самара (прибытие 08:56). Также 31 декабря отменяется пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29).

1 января 2018 года отменяются поезда:

№ 6302/6301 Пятилетка (отправление 04:50) - Жигулевское Море (прибытие 06:41)
№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море (отправление 16:40) - Курумоч (прибытие 17:28–отправление 17:32) - Стахановская (прибытие 18:43)
№ 6322/6321 Самара (отправление 12:42) - Курумоч (прибытие 14:10)
№ 6325 Курумоч (отправление 09:14) - Жигулевское Море (прибытие 10:02)
№ 6326 Жигулевское Море (отправление 13:37) - Курумоч (прибытие 14:25)
№ 6504 Самара (отправление 04:20) - Похвистнево (прибытие 07:08)
№ 6519 Похвистнево (отправление 17:57) - Самара (прибытие 20:44)
№ 6561 Мирная (отправление 10:28) - Безенчук (прибытие 12:06)
№ 6560 Безенчук (отправление 17:18) - Самара (прибытие 18:31)
№ 6569 Мирная (отправление 16:03) - Сызрань (прибытие 18:58)
№ 6570 Сызрань (отправление 04:53) - Мирная (прибытие 07:48)

2 января 2018 года СРПП отменяет электричку № 6570 Сызрань (отправление 04:53) - Мирная (прибытие 07:48).

С 1 по 7 января 2018 года включительно отменяются пригородные поезда № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29) и № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 07:18) - Самара (прибытие 08:56).

По маршруту Самара - Колтубанка - Бузулук также произойдут изменения в расписании. 29 декабря 2017 года и 8 января 2018 года назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 15:18) - Колтубанка (прибытие 15:54 - отправление 15:56) - Самара (прибытие 19:05). 30, 31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года этот поезд отменяется.

30 декабря 2017 года СППК назначает поезд № 6744/6742 Самара (отправление 05:56) - Колтубанка (прибытие 08:59 - отправление 09:01) - Бузулук (прибытие 09:42).

31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года отменяется пригородный поезд № 6744/6743 Самара (отправление 05:56) - Колтубанка (прибытие 08:59 - отправление 09:01) - Бузулук (прибытие 09:42). 9 января 2018 года назначается поезд № 6740/6738 Самара (отправление 03:02) - Колтубанка (прибытие 06:07 - отправление 06:09) - Бузулук (прибытие 06:50).

Теги: СППК Самара Самарская область транспорт электрички железная дорога расписание
Кого бы вы хотели видеть на площадке фестиваля GOOD fest?

Проголосуй за любимого артиста!

Город 312
Трубецкой
IOWA
Анакондаз
Пицца
Ундервуд
Нойз МС
Серебро
Градусы
Макс Корж
Пилот
Всего проголосовало 349
архив опросов

Последние комментарии

Елена Крутова 13 сентября 2017 05:25 Самарские власти хотят расширить сеть фастфудов мобильными точками продаж

шаурмятни заполонят город )

Александр Ярославлев 04 мая 2017 13:02 Где в Самаре устроить экстремальный уик-энд

А еще за Волгой в селе Рождествено мы открываем ВелоКемпинг https://vk.com/zavolga.camping с очень лояльными ценами на размещение и всем необходимым - для велотуристов и не только. Приходите и приезжайте!

Фото на сайте

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Где недалеко от Самары провести выходные со страусами и верблюдами

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Красноярский район: отдых на любой вкус недалеко от дома

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31