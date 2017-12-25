В новогодние праздники изменится расписание самарских электричек

Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, 29 декабря 2017 года электрички проследуют по расписанию пятницы, 30, 31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года включительно - по расписанию субботы, 8 января - воскресения, а 9 января - понедельника.
На маршруте Самара - Жигулевское Море произойдут следующие изменения: 30 декабря 2017 года и 8 января 2018 года назначается электричка № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29), 31 декабря 2017 года - № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 07:18) - Самара (прибытие 08:56). Также 31 декабря отменяется пригородный поезд № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29).
1 января 2018 года отменяются поезда:
2 января 2018 года СРПП отменяет электричку № 6570 Сызрань (отправление 04:53) - Мирная (прибытие 07:48).
С 1 по 7 января 2018 года включительно отменяются пригородные поезда № 6014/6013 Самара (отправление 18:54) - Жигулевское Море (прибытие 20:29) и № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 07:18) - Самара (прибытие 08:56).
По маршруту Самара - Колтубанка - Бузулук также произойдут изменения в расписании. 29 декабря 2017 года и 8 января 2018 года назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отправление 15:18) - Колтубанка (прибытие 15:54 - отправление 15:56) - Самара (прибытие 19:05). 30, 31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года этот поезд отменяется.
30 декабря 2017 года СППК назначает поезд № 6744/6742 Самара (отправление 05:56) - Колтубанка (прибытие 08:59 - отправление 09:01) - Бузулук (прибытие 09:42).
31 декабря 2017 года, с 1 по 7 января 2018 года отменяется пригородный поезд № 6744/6743 Самара (отправление 05:56) - Колтубанка (прибытие 08:59 - отправление 09:01) - Бузулук (прибытие 09:42). 9 января 2018 года назначается поезд № 6740/6738 Самара (отправление 03:02) - Колтубанка (прибытие 06:07 - отправление 06:09) - Бузулук (прибытие 06:50).
№ 6302/6301 Пятилетка (отправление 04:50) - Жигулевское Море (прибытие 06:41)
№ 6312-6316/6315 Жигулевское Море (отправление 16:40) - Курумоч (прибытие 17:28–отправление 17:32) - Стахановская (прибытие 18:43)
№ 6322/6321 Самара (отправление 12:42) - Курумоч (прибытие 14:10)
№ 6325 Курумоч (отправление 09:14) - Жигулевское Море (прибытие 10:02)
№ 6326 Жигулевское Море (отправление 13:37) - Курумоч (прибытие 14:25)
№ 6504 Самара (отправление 04:20) - Похвистнево (прибытие 07:08)
№ 6519 Похвистнево (отправление 17:57) - Самара (прибытие 20:44)
№ 6561 Мирная (отправление 10:28) - Безенчук (прибытие 12:06)
№ 6560 Безенчук (отправление 17:18) - Самара (прибытие 18:31)
№ 6569 Мирная (отправление 16:03) - Сызрань (прибытие 18:58)
№ 6570 Сызрань (отправление 04:53) - Мирная (прибытие 07:48)