Самара вошла в ТОП самых "голодных" регионов по "индексу ланча"

Эксперты Delivery Club выяснили, в какую сумму обойдется жителям разных регионов России обед из трех блюд. Кроме того, они выявили самые "сытые" и "голодные" города, подсчитав, сколько обедов сможет позволить себе среднестатистический житель.
Delivery Club вычислил минимальную стоимость обеда из трех блюд (борщ, пюре с котлетой либо блюдом из курицы и салат оливье), которые можно заказать в каждом городе через службу доставки. Самые дешевые обеды оказались в Перми: жителям этого города три блюда обойдутся всего в 169 рублей. Всего на рубль дороже обед в Санкт-Петербурге, а третье место - у Москвы: здесь первое, второе и салат стоят 175 рублей. Эксперты объясняют попадание Москвы в топ-3 широким выбором ресторанов в разных ценовых категориях. Четвертая позиция - у Воронежа (176 рублей), а замыкает пятерку городов с доступными обедами Пенза (195 рублей).
Чемпион по стоимости обеда - Тюмень: здесь наесться можно за 605 рублей (в три с половиной раза дороже, чем в Перми). На втором месте с небольшим отрывом - Краснодар (600 рублей), на третьем - Красноярск (520 рублей). Жители Ярославля могут пообедать за 515 рублей, а Самары - за 475.
Кроме того, в Delivery Club рассчитали "индекс ланча": он отражает, сколько обедов может позволить себе житель города. Чтобы определить значение индекса, средний месячный доход на человека (по данным Госкомстата) разделили на минимальную стоимость комплексного обеда в этом регионе.
Самый высокий индекс ланча - в Москве: среднестатистический житель столицы может купить 338 обедов. На втором месте с большим отрывом оказались Пермский край и Воронежская область: здесь индекс ланча равен 168 - вдвое ниже, чем в столице. Замыкает тройку Санкт-Петербург с индексом 160. В первую десятку "сытых" городов также вошли Липецк (136), Казань (134), Екатеринбург и Пенза (112), Новосибирск (108) и Челябинск (100).
Самыми "голодными" оказались жители Саратова: они смогут позволить себе лишь 43 обеда в месяц. Таким образом, на одну зарплату семья из двух человек здесь уже не прокормится. В Иркутске на средний доход можно купить 47 обедов, в Красноярске и Ярославле - 54. В топе "голодных" - также Краснодар, Орел (по 55) и Самара (56).
Последние комментарии
В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее