Самара вошла в ТОП самых "голодных" регионов по "индексу ланча"

Эксперты Delivery Club выяснили, в какую сумму обойдется жителям разных регионов России обед из трех блюд. Кроме того, они выявили самые "сытые" и "голодные" города, подсчитав, сколько обедов сможет позволить себе среднестатистический житель.

Delivery Club вычислил минимальную стоимость обеда из трех блюд (борщ, пюре с котлетой либо блюдом из курицы и салат оливье), которые можно заказать в каждом городе через службу доставки. Самые дешевые обеды оказались в Перми: жителям этого города три блюда обойдутся всего в 169 рублей. Всего на рубль дороже обед в Санкт-Петербурге, а третье место - у Москвы: здесь первое, второе и салат стоят 175 рублей. Эксперты объясняют попадание Москвы в топ-3 широким выбором ресторанов в разных ценовых категориях. Четвертая позиция - у Воронежа (176 рублей), а замыкает пятерку городов с доступными обедами Пенза (195 рублей).

Чемпион по стоимости обеда - Тюмень: здесь наесться можно за 605 рублей (в три с половиной раза дороже, чем в Перми). На втором месте с небольшим отрывом - Краснодар (600 рублей), на третьем - Красноярск (520 рублей). Жители Ярославля могут пообедать за 515 рублей, а Самары - за 475.

Кроме того, в Delivery Club рассчитали "индекс ланча": он отражает, сколько обедов может позволить себе житель города. Чтобы определить значение индекса, средний месячный доход на человека (по данным Госкомстата) разделили на минимальную стоимость комплексного обеда в этом регионе.

Самый высокий индекс ланча - в Москве: среднестатистический житель столицы может купить 338 обедов. На втором месте с большим отрывом оказались Пермский край и Воронежская область: здесь индекс ланча равен 168 - вдвое ниже, чем в столице. Замыкает тройку Санкт-Петербург с индексом 160. В первую десятку "сытых" городов также вошли Липецк (136), Казань (134), Екатеринбург и Пенза (112), Новосибирск (108) и Челябинск (100).

Самыми "голодными" оказались жители Саратова: они смогут позволить себе лишь 43 обеда в месяц. Таким образом, на одну зарплату семья из двух человек здесь уже не прокормится. В Иркутске на средний доход можно купить 47 обедов, в Красноярске и Ярославле - 54. В топе "голодных" - также Краснодар, Орел (по 55) и Самара (56).