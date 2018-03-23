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На следующей неделе в регионе ожидается плюсовая температура

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведению Гидрометцентра России по Самарской области в ближайшие выходные в регионе ожидается дневная температура 0… -5 °C. Местами возможен небольшой снег. Ночью сохранится морозная погода, температура будет опускать до -8… -13 °C.

А вот в начале следующей неделе ожидается долгожданное потепление. По данным Gismeteo уже во вторник днем ожидается +1°C, в среду +3°C и дождь. Ночью температура продолжит опускаться на минусовые отметки.

Теги: Самарская область погода гидрометцентр прогноз

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