На следующей неделе в регионе ожидается плюсовая температура

По сведению Гидрометцентра России по Самарской области в ближайшие выходные в регионе ожидается дневная температура 0… -5 °C. Местами возможен небольшой снег. Ночью сохранится морозная погода, температура будет опускать до -8… -13 °C.

А вот в начале следующей неделе ожидается долгожданное потепление. По данным Gismeteo уже во вторник днем ожидается +1°C, в среду +3°C и дождь. Ночью температура продолжит опускаться на минусовые отметки.