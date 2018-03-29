На "Самара Арена" будут принимать только карты VISA

Осуществлять банковское обслуживание и обеспечивать эквайринг на стадионе "Самара Арена" в дни проведения матчей Чемпионата Мира по футболу 2018 будут VISA и "Альфа Банк" - официальные партнеры соревнований.
Этим летом на каждом из 12 стадионов, принимающих матчи Мундиаля, болельщикам со всего мира придется научиться правильно совершать покупки. Продажа напитков, снеков и сувениров с символикой FIFA будет производиться исключительно за наличные и по банковским пластиковым картам системы VISA — официального партнера Чемпионата.
Иными словами, если человек зашел на территорию "Самара Арены", и по каким-либо причинам у него в кошельке имеется "пластик" национальной платежной системы МИР или к примеру, Master Card, а с "наличкой" туговато, то он попросту не сможет расплатиться даже за стакан лимонада. Особо предприимчивым не поможет ни мобильный перевод, ни даже Google Pay. Разве если только смартфон не будет привязан к карте нужной платежной системы.
На такие случаи предусмотрен выход: оформить на месте моментальную предоплаченную карту с дизайном ЧМ-2018. Сделать это будет можно абсолютно бесплатно на специальных стойках, которых на территории самарского стадиона предусмотрено семь: одна в зоне входной группы, и еще шесть непосредственно внутри "Самара Арены". Они расположатся на втором и пятом этажах рядом с торговыми точками брендов Adidas, Coca-Cola и Budweiser.
Как отмечают в самарском представительстве "Альфа Банка" — официального европейского банка Чемпионата, обезличенные карты с функцией Pay Wave будут иметь длительный срок действия (от одного года) и с их можно легко пополнять через установленные терминалы или же с помощью бесплатного приложения "Альфа мобайл". Зачислить средства на карту со своего счета можно будет и с любого другого мобильного банковского приложения, но тогда ваш банк наверняка возьмет за это комиссию.
Болельщикам также будет предложен специальный браслет с вшитым чипом, оформленный в фирменной символике Чемпионата. С помощью гаджета точно так же, одним прикосновением можно будет расплачиваться за покупки в зонах общепита, в спортивных и сувенирных магазинах на территории стадиона. Правда есть одно "но": браслеты будут выдавать с отрицательным балансом в -1000 рублей. То есть, чтобы устройство превратилось из сувенира в платежный инструмент, надо будет закинуть на него нужную вам сумму плюс 1000 рублей.
Последние комментарии
В фермерском дворике ,в молочном отделе разбавляют деревенскую сметану водой и сливками, самой Сметаны 2ложки!!присмотритесь к своим продавцам это не нормально
Ярмарка дорогая. Привожу цены по рыбе. Навагу в субботу я купил на Норде за 140 рублей за кг. На ярмарке это рыба стоила 255 за кг. А корюшке на яр марке продавали больше чем за 400 рублей за кг. Хотя две недели назад я купил подобную рыбу на рынке в 15 мкр за 275 рублей. Не буду утверждать, но как показалось мед продавали китайский, так на замеченных мной пластмассовых флягах были иероглифы. Выбор чая ничего. Но тоже можно употребить слова Плюшкина....Чай напиток дорогой. А сырные рулеты в соседнем с ярмаркой перекрестком на 200 рублей дешевле. В следующий раз цены должны адекватнее