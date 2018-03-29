На "Самара Арена" будут принимать только карты VISA

Осуществлять банковское обслуживание и обеспечивать эквайринг на стадионе "Самара Арена" в дни проведения матчей Чемпионата Мира по футболу 2018 будут VISA и "Альфа Банк" - официальные партнеры соревнований.

Этим летом на каждом из 12 стадионов, принимающих матчи Мундиаля, болельщикам со всего мира придется научиться правильно совершать покупки. Продажа напитков, снеков и сувениров с символикой FIFA будет производиться исключительно за наличные и по банковским пластиковым картам системы VISA — официального партнера Чемпионата.

Иными словами, если человек зашел на территорию "Самара Арены", и по каким-либо причинам у него в кошельке имеется "пластик" национальной платежной системы МИР или к примеру, Master Card, а с "наличкой" туговато, то он попросту не сможет расплатиться даже за стакан лимонада. Особо предприимчивым не поможет ни мобильный перевод, ни даже Google Pay. Разве если только смартфон не будет привязан к карте нужной платежной системы.

На такие случаи предусмотрен выход: оформить на месте моментальную предоплаченную карту с дизайном ЧМ-2018. Сделать это будет можно абсолютно бесплатно на специальных стойках, которых на территории самарского стадиона предусмотрено семь: одна в зоне входной группы, и еще шесть непосредственно внутри "Самара Арены". Они расположатся на втором и пятом этажах рядом с торговыми точками брендов Adidas, Coca-Cola и Budweiser.

Как отмечают в самарском представительстве "Альфа Банка" — официального европейского банка Чемпионата, обезличенные карты с функцией Pay Wave будут иметь длительный срок действия (от одного года) и с их можно легко пополнять через установленные терминалы или же с помощью бесплатного приложения "Альфа мобайл". Зачислить средства на карту со своего счета можно будет и с любого другого мобильного банковского приложения, но тогда ваш банк наверняка возьмет за это комиссию.

Болельщикам также будет предложен специальный браслет с вшитым чипом, оформленный в фирменной символике Чемпионата. С помощью гаджета точно так же, одним прикосновением можно будет расплачиваться за покупки в зонах общепита, в спортивных и сувенирных магазинах на территории стадиона. Правда есть одно "но": браслеты будут выдавать с отрицательным балансом в -1000 рублей. То есть, чтобы устройство превратилось из сувенира в платежный инструмент, надо будет закинуть на него нужную вам сумму плюс 1000 рублей.