Летом скоростные суда из Самары будут ходить в Тольятти, Ширяево и Винновку

В период летней навигации 2018 года скоростные суда "Ингрия" и "Восход" будут ходить по трем маршрутам, сообщили "Волга Ньюс" в ООО "Самарское речное пассажирское предприятие". А именно: Самара — Тольятти (с промежуточными остановочными пунктами Ширяево и Зольное), Самара — Ширяево и Самара — Винновка.
"Рассмотрение вопроса открытия маршрута Самара — Сызрань связано с выполнением комплекса путевых работ и требований транспортной безопасности собственником причальной инфраструктуры", — сообщили в предприятии.
Как сообщалось ранее речной маршрут Самара — Сызрань в этом году работать не будет в связи с представлением Сызранской транспортной прокуратуры о запрете подходов судов к причалу Сызрани.
С тарифами на эти маршруты можно будет ознакомиться в первой половине апреля на сайте СРПП.
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