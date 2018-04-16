Между Самарой и Рождествено начинают курсировать речные трамваи

Начиная с завтрашнего утра, 17 апреля, на Волге начинается сезон весенней пассажирской навигации. Суда будут курсировать между Самарой и Рождествено начиная с 6 утра и заканчивая 8 вечера.
Заход на остановочный пункт "Проран" будет осуществляться носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.
Время местное. В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
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Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».
Дебилы с аэропорта думают только о своем кошельке а не о людях!