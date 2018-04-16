Между Самарой и Рождествено начинают курсировать речные трамваи

Начиная с завтрашнего утра, 17 апреля, на Волге начинается сезон весенней пассажирской навигации. Суда будут курсировать между Самарой и Рождествено начиная с 6 утра и заканчивая 8 вечера.

Заход на остановочный пункт "Проран" будет осуществляться носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна. Время местное. В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.