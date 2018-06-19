В период проведения мундиаля на Ленинградской работает выездное отделение Почты России

Жители и гости города, прогуливаясь по главной пешеходной аллее Самары, смогут отправить друзьям и знакомым по всему миру тематические почтовые открытки, а также приобрести сувениры и филателистическую продукцию, посвященные чемпионату мира по футболу.

С 15 июня по 8 июля в Самаре на улице Ленинградской возле памятника дяде Степе для удобства гостей города каждый день с 11.00 до 21.00 работает выездное отделение Почты России. Здесь гости смогут сделать фотографию в специальной фотобудке, отпечатать ее на открытке и отправить в любую точку мира родным и близким.

Посетители почтового мини-отделения также смогут воспользоваться традиционными услугами Почты России по пересылке посылок, ЕМS-отправлений, приобрести различные открытки, марки, филателистическую и сувенирную продукцию, посвященную главному спортивному соревнованию этого года.

Кроме того, можно принять участие в благотворительной акции Почты России "Дерево добра" - оформить подписку на издания для детских домов и других нуждающихся социальных учреждений Самарской области. К оплате принимаются банковские карты.

В мобильном отделении работают сотрудники и волонтеры со знанием английского языка, готовые помочь правильно оформить и отправить за границу письма, открытки и посылки.