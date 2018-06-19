В период проведения мундиаля на Ленинградской работает выездное отделение Почты России

Жители и гости города, прогуливаясь по главной пешеходной аллее Самары, смогут отправить друзьям и знакомым по всему миру тематические почтовые открытки, а также приобрести сувениры и филателистическую продукцию, посвященные чемпионату мира по футболу.
С 15 июня по 8 июля в Самаре на улице Ленинградской возле памятника дяде Степе для удобства гостей города каждый день с 11.00 до 21.00 работает выездное отделение Почты России. Здесь гости смогут сделать фотографию в специальной фотобудке, отпечатать ее на открытке и отправить в любую точку мира родным и близким.
Посетители почтового мини-отделения также смогут воспользоваться традиционными услугами Почты России по пересылке посылок, ЕМS-отправлений, приобрести различные открытки, марки, филателистическую и сувенирную продукцию, посвященную главному спортивному соревнованию этого года.
Кроме того, можно принять участие в благотворительной акции Почты России "Дерево добра" - оформить подписку на издания для детских домов и других нуждающихся социальных учреждений Самарской области. К оплате принимаются банковские карты.
В мобильном отделении работают сотрудники и волонтеры со знанием английского языка, готовые помочь правильно оформить и отправить за границу письма, открытки и посылки.
Последние комментарии
Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».
Дебилы с аэропорта думают только о своем кошельке а не о людях!