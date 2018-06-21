В Самарской области уничтожено 750 кг подозрительного мяса

Как сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области, первая партия мяса весом 210 кг была обнаружена инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ и ГИБДД при проведении досмотра автомобиля, следовавшего из села Нур в Самару. Владелец груза не смог представить необходимых ветеринарных документов на баранину, которые подтверждали бы ее качество и безопасность, кроме того, на мясе отсутствовало ветеринарное клеймо.
Еще 540 кг говядины без документов было обнаружено у жителя Кинельского района на посту около поселка Смышляевка. Гражданин вез мясо от двух коров на своем автомобиле в Самару на продажу, однако ни обязательного клейма, ни каких-либо ветеринарных документов, которые подтверждали бы качество и безопасность говядины, у него не оказалось.
В соответствии с действующим законодательством, вся арестованная мясопродукция была направлена для утилизации на ветсанутильзавод в поселок Дубовый Умет, где и была переработана на мясокостную муку в присутствии владельцев.
Последние комментарии
Joni Suparjo, update: http://gid.volga.news/article/465427.html?_ga=2.59205421.1002289409.1529298094-1442895566.1490676069
Is there any update? This company is spreading to Indonesia, makes some agreement ceremonials with some local goverments and institutions but some of them are selling paper crap they call share to people here.