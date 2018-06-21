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В Самарской области уничтожено 750 кг подозрительного мяса

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области, первая партия мяса весом 210 кг была обнаружена инспектором отдела государственного ветеринарного надзора в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками УФСБ и ГИБДД при проведении досмотра автомобиля, следовавшего из села Нур в Самару. Владелец груза не смог представить необходимых ветеринарных документов на баранину, которые подтверждали бы ее качество и безопасность, кроме того, на мясе отсутствовало ветеринарное клеймо.

Еще 540 кг говядины без документов было обнаружено у жителя Кинельского района на посту около поселка Смышляевка. Гражданин вез мясо от двух коров на своем автомобиле в Самару на продажу, однако ни обязательного клейма, ни каких-либо ветеринарных документов, которые подтверждали бы качество и безопасность говядины, у него не оказалось.

В соответствии с действующим законодательством, вся арестованная мясопродукция была направлена для утилизации на ветсанутильзавод в поселок Дубовый Умет, где и была переработана на мясокостную муку в присутствии владельцев.

Теги: Самара Россельхознадзор мясо нарушения ветеринария

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