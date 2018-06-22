Роспотребнадзор принимает вопросы и жалобы по качеству предоставления туристических услуг

Специалисты управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с консультационным центром и пунктами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" проводят "горячие линии" на тему "Туристические услуги".

Звонить со своими вопросами и жалобами можно по телефонам (846) 260-50-25, (846) 260-69-56. Интересующие вопросы в рабочие дни специалистам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" можно задать по телефонам: