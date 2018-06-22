Роспотребнадзор принимает вопросы и жалобы по качеству предоставления туристических услуг

Специалисты управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с консультационным центром и пунктами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" проводят "горячие линии" на тему "Туристические услуги".
Звонить со своими вопросами и жалобами можно по телефонам (846) 260-50-25, (846) 260-69-56.
Интересующие вопросы в рабочие дни специалистам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" можно задать по телефонам:
В Самаре - (846) 337-73-93;
В Тольятти - (848)-2- 37-21-71;
В Новокуйбышевске - (846)-35-4-20-38;
В Сызрани - (846)-4-98-61-21;
В Сергиевском районе - (846)-55-2-44-82.
22 июня - с 14:00 до 16:45;
25 июня - с 10:00 до 13:00;
26 июня - с 14:00 до 18:00;
27 июня - с 10:00 до 13:00;
28 июня - с 14:00 до 16:45.