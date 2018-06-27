Между Самарой и Ширяево пустят скоростные "Восходы"

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, начиная с 30 июня открывается скоростная пассажирская навигация между Самарой и Ширяево.

"Восходы" будут ходить по субботам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону для всех составит 400 рублей.