С 2019 года в регионе изменится оплата вывоза ТБО

После того, как в Самарской области на основе конкурса будет определен единый региональный оператор по работе с ТБО, изменится система расчета оплаты данных услуг. Об этом в ходе видеоконференции с представителями ТСЖ сообщил председатель комиссии по МСУ, строительству, ЖКХ Общественной палаты региона Виктор Часовских.
"Вывоз ТБО будет переходить из жилищных в коммунальные услуги. И будут применяться нормативы из расчета на одного человека, а не с квадратного метра квартиры, как сейчас. Планируется, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2019 года", — пояснил он.
Последние комментарии
Joni Suparjo, update: http://gid.volga.news/article/465427.html?_ga=2.59205421.1002289409.1529298094-1442895566.1490676069
Is there any update? This company is spreading to Indonesia, makes some agreement ceremonials with some local goverments and institutions but some of them are selling paper crap they call share to people here.