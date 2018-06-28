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С 2019 года в регионе изменится оплата вывоза ТБО

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После того, как в Самарской области на основе конкурса будет определен единый региональный оператор по работе с ТБО, изменится система расчета оплаты данных услуг. Об этом в ходе видеоконференции с представителями ТСЖ сообщил председатель комиссии по МСУ, строительству, ЖКХ Общественной палаты региона Виктор Часовских.

"Вывоз ТБО будет переходить из жилищных в коммунальные услуги. И будут применяться нормативы из расчета на одного человека, а не с квадратного метра квартиры, как сейчас. Планируется, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2019 года", — пояснил он.

Теги: ТБО Часовских Виктор Самарская область тарифы Тарифы ЖКХ ЖКХ

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