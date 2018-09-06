Заявление на получение знака "Инвалид" для авто можно будет подать по пяти адресам

В соответствии с приказом Минтруда России с 4 сентября текущего года специальный опознавательный знак для автомобилей "Инвалид" можно будет получить только в бюро медико-социальной экспертизы.
Знак представляет собой квадрат желтого цвета с изображением символа дорожного знака (инвалид) черного цвета. На лицевой стороне указывается идентификационный реквизит знака, который включает в себя порядковый номер, номер бюро, код субъекта РФ, год оформления, а также дату окончания срока действия знака или запись "действует бессрочно".
На оборотной стороне документа будет напечатана ФИО инвалида (ребенка-инвалида), дата рождения, серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Кроме того, на обороте знака будет указана группа инвалидности или делается запись "категория ребенок-инвалид", срок, на который установлена инвалидность, и дата выдачи знака.
Как сообщили Волга Ньюс в ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и соцзащиты РФ, знак подтверждает право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих таких людей и (или) детей-инвалидов.
"Оформление знака осуществляется специалистами бюро, экспертного состава главного бюро по письменному заявлению инвалида (ребенка-инвалида) либо законного или уполномоченного представителя инвалида бесплатно. Заявление подается в бюро в письменной форме", — сообщили в ведомстве.
Адреса подачи заявления на получение знака:
- Самара, ул. Молодогвардейская, 33;
- Тольятти, Южное шоссе, 23;
- Тольятти, ул. Победа, 44;
- Сызрань, ул. Щусева, 28;
- Отрадный, ул. Первомайская, 25б.
Знак оформляется в срок, не превышающий одного месяца, с даты регистрации заявления.
"Оформленный знак в течение одного рабочего дня со дня его оформления выдается на руки инвалиду (ребенку-инвалиду) либо его законному или уполномоченному представителю, — поясняют в Бюро медико-социальной экспертизы. — По желанию получателя оформленный знак может быть направлен заказным почтовым отправлением".
Последние комментарии
Совсем ниразу не скрытая реклама делимобиля. Отправил доки на проверку еще на той неделе, до сих пор динамят, хотя обещали сутки!
Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?