Заявление на получение знака "Инвалид" для авто можно будет подать по пяти адресам

В соответствии с приказом Минтруда России с 4 сентября текущего года специальный опознавательный знак для автомобилей "Инвалид" можно будет получить только в бюро медико-социальной экспертизы.

Знак представляет собой квадрат желтого цвета с изображением символа дорожного знака (инвалид) черного цвета. На лицевой стороне указывается идентификационный реквизит знака, который включает в себя порядковый номер, номер бюро, код субъекта РФ, год оформления, а также дату окончания срока действия знака или запись "действует бессрочно".

На оборотной стороне документа будет напечатана ФИО инвалида (ребенка-инвалида), дата рождения, серия и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности. Кроме того, на обороте знака будет указана группа инвалидности или делается запись "категория ребенок-инвалид", срок, на который установлена инвалидность, и дата выдачи знака.

Как сообщили Волга Ньюс в ФКУ Главное бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и соцзащиты РФ, знак подтверждает право на бесплатную парковку транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих таких людей и (или) детей-инвалидов.

"Оформление знака осуществляется специалистами бюро, экспертного состава главного бюро по письменному заявлению инвалида (ребенка-инвалида) либо законного или уполномоченного представителя инвалида бесплатно. Заявление подается в бюро в письменной форме", — сообщили в ведомстве.

Адреса подачи заявления на получение знака:

Самара, ул. Молодогвардейская, 33;

Тольятти, Южное шоссе, 23;

Тольятти, ул. Победа, 44;

Сызрань, ул. Щусева, 28;

Отрадный, ул. Первомайская, 25б.

Знак оформляется в срок, не превышающий одного месяца, с даты регистрации заявления.

"Оформленный знак в течение одного рабочего дня со дня его оформления выдается на руки инвалиду (ребенку-инвалиду) либо его законному или уполномоченному представителю, — поясняют в Бюро медико-социальной экспертизы. — По желанию получателя оформленный знак может быть направлен заказным почтовым отправлением".